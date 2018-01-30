海外市场份额最快明年超国内 小米高端机型仍是软肋

每经记者 刘春山 每经编辑 陈俊杰

竞争红海中沉寂多时，小米在手机行业低迷的2017年迎来爆发，但高端机型的仍是其绕不过的坎。

1月25日，小米公司总裁林斌在一场活动上表示，从小米手机目前的发展来看，国际市场如果持续目前发展势头，小米手机海外手机市场份额超国内最早明年可实现。也就是说，未来小米手机将有望超过一半的份额来自于海外市场。

有业内人士在接受《每日经济新闻》采访时表示，2017年小米手机的市场回归和小米手机在海外市场特别是印度市场的猛增不无关系，更深层次的原因是小米低价模式在海外市场的复制。

靠印度低价市场崛起

凭借率先切入智能手机的普及化浪潮，小米手机成立不到两年便一鸣惊人。2011年手机销量为30万台，2012年猛增达到了719万台。

2014年，小米全年手机出货量突破6000万台，增长227%。也是在这一年，小米完成了高达450亿元估值的新一轮融资。

当时如日中天的小米手机，2015年没有保持住高速增长的态势，雷军希望的销售8000万台手机计划落空，实际出货量为7000多万台。按照第三方市场数据，2016年，小米手机销量市场国内排名从第一落到第五，销量下滑至4150万台。在单季出货量排名中曾一度被归为“其他”，未在榜单中出现。

2017年二季度开始，小米手机销量出现反弹迹象。IDC最新数据显示，2017第三季度，小米手机全球出货量2760万台，位居全球第五，增速为102.6%。当季小米在印度市场出货量达到900万台，占到当季小米手机总体销量的三分之一左右。

2017年11月初，小米创始人雷军公开表示，小米恢复业绩增长的原因有三点，分别是加强供应链管理、线上线下联动以及国际业务的增长。

IT行业分析人士孙永杰在接受《每日经济新闻》采访时表示，小米的2017年手机销量反弹主要来源于海外市场的扩展，更大的原因和印度市场的低价策略不无关系，带来了翻倍式的增长。

低价策略的挑战

手机行业入冬，已经是行业共识。1月26日，Canalys发布的一份最新统计报告显示，2017年，中国智能手机市场首次出现年度总出货量下滑，总出货量为4.59亿部，下降幅度为4%。

在整个行业出现下滑的情况下，小米手机把增长目标瞄准了海外市场。

1月25日，在北京“Quacomm中国技术与合作峰会”上，主持人向小米总裁林斌提问，“今天不问成功的原因，问什么时候小米海外市场会比中国市场还高？”，林斌表示，2017年国内手机市场已经进入存量市场，增长开始放缓甚至开始下降。从小米目前的发展来看，其国际市场的发展目前看还没有放慢的迹象，如果持续这个发展势头，海外超过国内不是明年就是后年。

第一手机界研究院院长孙燕飚告诉《每日经济新闻》记者，懂得小米文化的国际化团队对小米手机业务国际化扩张至关重要。另外，小米目前还是“统一产品打天下”，全球各个区域文化习俗不同，小米手机在本地产品个性化方面都需要加强。

孙燕飚指出，印度正处于移动智能终端的普及阶段，小米的红米系列中低端产品打开了市场。其同时表示，在一个快速增长的存量市场，很多企业产品运作方面的短板存在被掩盖的可能。

可以说低端机的畅销对近来小米出货量的增长贡献了很大力量，不过多位业内人士不太看好小米手机高端机型的建设。2017年，小米放弃了已经建设了多年的Note系列高端机，最新的小米Note 3降到2000元档位，由MIX系列冲击高端市场。

孙燕飚表示，红米系列手机的推出将小米品牌推向了低端化，小米去年拓展线下畅销的产品仍然是红米系列，渠道对于其他价位小米手机的兴趣度相比较低。小米MIX 2获得了一定的赞誉，不过小米在产品线的梳理上、高端品牌的建设上仍需要时间。

通过提高供应链运转效率以及规模效应达到低价策略，虽然小米一直强调自己是一家互联网公司，但仍然是逃不了硬件企业的发展规律。在孙永杰看来，小米需要向外界更加清晰展示自我的核心竞争力以及公司未来发展壁垒何在。