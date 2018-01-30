酷派有言在先诉小米专利侵权 小米回应会积极应对

[编者按]各有百态命运，更有际遇不同。现在说起曾名列“中华酷联”国产手机第一梯队的酷派，令人唏嘘。而日前，伴随着酷派对小米等四公司的专利侵权诉讼，有声音认为，“酷派或为了资金，在拥有上万项专利的基础上，走上专利盈利之路”。但也有观点表示，酷派的做法只是维护知识产权，理所应当。无论如何，在经历与360的分手风波、利润下滑、乐视资金链危机等多重拖累后，新形势下，酷派有哪些战略方向的调整肯定会成为外界关注的重点。

每经记者 王 晶 每经编辑 陈俊杰

专利对于一家企业的重要性不言而喻。IT圈一直流行着一句话，“一流企业做专利、二流企业做品牌、三流企业做技术、四流企业做产品”。事实上，随着智能手机市场竞争的白热化，手机领域的专利诉讼大战也越来越频繁，继高通和魅族、苹果和三星之间长达数年的专利大战以及华为诉三星侵犯知识产权案一审宣判后，成立23年的老牌国产手机厂商酷派也提起了专利侵权诉讼，而本次诉讼的对象是近期IPO传闻不断的小米。

2018年1月26日，酷派集团（02369，HK）公告称，小米等四公司因涉嫌专利侵权，酷派将其诉至深圳中院，并请求法院：判令小米立即停止生产、许诺销售或销售涉嫌侵害酷派专利权的行为；判令小米等公司赔偿经济损失；判令小米等承担律师费、公证费等合理费用。

“截至目前，我们的法务还没有接到该诉讼的官方文书或者酷派方面的正式通知，不过法务收到官方文书后，肯定会积极应对。”小米方面对《每日经济新闻》记者表示。

酷派诉小米专利侵权

1月26日，酷派集团发布公告称，公司接到公司附属宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（原告）通知，原告近日就与小米通讯技术有限公司（被告一）、小米科技有限责任公司（被告二）、深圳市通天达通讯电子有限公司（被告三）以及小米之家商业有限公司深圳第一分公司（被告四）之间的发明专利权纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，并于当日收到共计六件案件的《受理案件通知书》。

根据民事起诉状显示，原告诉称被告生产、许诺销售、销售侵权产品等行为侵害原告3项发明专利权，给原告造成了严重的经济损失。

为此，原告请求法院：判令被告立即停止生产、许诺销售或销售涉嫌侵害原告发明专利权的行为；判令被告一、被告二和被告四连带赔偿原告因专利侵权行为所遭受的经济损失；判令被告连带承担原告为制止发明专利侵权行为所支付的律师费、公证费等合理费用；判令被告连带承担案件全部诉讼费用。

实际上，这不是小米第一次卷入专利诉讼。2014年12月11日，因涉嫌侵犯爱立信所拥有的ARM、EDGE、3G等相关技术等8项专利，小米在印度被爱立信诉至印度德里高等法院，当时爱立信提出“临时禁令”并获得同意。

禁令内容包括，“禁止小米在印度市场销售、推广、制造及进口涉嫌侵犯爱立信专利的相关产品，并要求小米和其印度当地的电子商务合作伙伴Flipkart，暂时停止销售爱立信起诉的涉案专利产品。”此外，法院还要求小米和Flipkart提交在印度境内涉案产品的销售数量以及销售总金额。并派遣官员去小米印度办公室执行相关决议。同时法院向印度消费税和海关中央委员会发出通知，禁止小米侵权产品入境。

在印度市场遭遇如此挫折，对于彼时“一路狂奔”的小米来说无疑是“当头棒喝”。最终小米进行了妥协，在满足每台设备向法院预缴100卢比（当时约折合10.12元人民币）提存的前提下，小米当时得以暂时继续在印度市场销售搭载高通芯片的智能手机，而搭载联发科芯片的手机则处于“禁售”状态。

小米还未接到官方文书

酷派诉小米专利侵权，实际上是有迹可循的。今年1月初，酷派CEO蒋超在接受媒体采访时曾经表示，酷派在手机行业的专利数差不多有10000多项。他说，“现在很多公司在盗用或者窃取我们核心的技术和专利，下一步我们会对一些相关公司进行专利诉讼。”

据《每日经济新闻》记者了解，截至目前，酷派提出的上述对小米的诉讼均已被法院受理，但尚未开庭审理。

针对外界关心的“本次酷派诉讼是否会得到经济赔偿”“小米哪些品种或者大类的产品销售可能受到影响”“小米对此次诉讼是何态度”等问题，记者分别联系了酷派和小米了解情况。

酷派方面的工作人员表示，其要先和法务进行沟通，如果法务评估的结果可以对外公开，便会进一步提供具体的涉诉金额以及开庭的时间等，目前没有更多的消息。

而小米方面表示，截至目前，其法务还没有接到该诉讼的官方文书或者酷派方面的正式通知，因为没有接到官方的正式通知，所以酷派公告中提到的3项专利侵权还有待商榷，不过法务收到官方文书后，肯定会积极应对。“小米公司在刚成立之时就比较注重知识产权，截至2017年底，小米拥有的专利达到6000多件，而且小米还和微软等公司签署了专利方面的授权合作。”

对于小米的说法，酷派的相关负责人则回应称，“我们不会和小米直接沟通，我们只和法院沟通。”

“国内加强知识产权保护的力度在大幅提升，尤其是知识产权司法保护力度不断加强，权利人有机会或有可能通过专利诉讼换回合理的商业回报。”在中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧看来，2018年小米或会涉及较多的专利诉讼。