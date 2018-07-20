新浪科技> 电信> 4G新闻 > 正文

揭秘中国联通新总经理李国华 为何从邮政一把手调任

揭秘中国联通新总经理李国华 为何从邮政一把手调任
2018年07月20日 12:31 运营商世界网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　今日，中国联通新任总经理的人选尘埃落定，在上周陆益民离任后，接任者到底是谁备受关注，曾有传闻是其他运营商的高管将接任中国联通总经理，事实证明上述传闻错误，中国联通总经理一职由中国邮政集团总经理、党组书记李国华接任。那么，李国华究竟是何许人也？

　　知情人士向运营商世界网透露，7月19日，中国联通召开干部大会，宣布新任总经理李国华上任。此前的7月18日，中国联通一定级别的干部已接到通知，要求于7月19日到会。

　　李国华，江西人，早年毕业于江西邮电学校，曾任江西省邮电管理局副局长。后到邮政系统，2005年成为国家邮政局副局长，直至2011年，李国华任中国邮政集团总经理、党组副书记，后又兼任中国邮政集团党组书记。

　　这样的履历似乎让人难以与中国联通联系起来，但是，历史上，邮政原本与电信业本就是一家。1998年，邮政从电信中分离，至今很多运营商老员工对此还记忆犹新。当时，很多人不愿去邮政，认为邮政穷，没前途，未料后来邮政依靠邮政储蓄银行这一金融业务，反而规模比中国电信还大。不过，中国邮政集团有90多万员工，这个数量也超过了中国电信和中国联通员工的总和。

　　中国邮政集团公司早年叫国家邮政局，后来邮政实施政企分离，属于企业性质的中国邮政集团于2007年正式挂牌成立。

　　按照官方的说法，中国邮政集团公司注册资金为800亿元，为国务院授权投资机构，是在原国家邮政局所属的经营性资产和部分企事业单位基础上，中国邮政集团公司依法经营邮政专营业务。

　　中国联通则是1994年，在原电子工业部、电力工业部、铁道部、国家经贸委的努力下，由十大股东成立。后来经过分拆、重组形成现在的中国联合网络通信集团有限公司。所以二者发展到今天都经历了很多的时间和变化，但追根溯源竟都可追溯到最初的国家邮电部和各地邮电局。

　　在这一点上，李国华来到联通体系似乎很是合情合理了。此外，李国华在中国邮政集团任职期间颇受好评，是一位拥有丰富的管理经验和能力的领导者。这样一位大将来到中国联通，想必是要在业务管理上大显身手了，对中国联通未来的发展是一大利好。

　　附中国联通新任总经理李国华简历：（来自百度百科）

　　李国华简历：

　　1977年09月为江西省德安县插队知青。

　　1978年10月在江西省邮电学校载波专业学习。

　　1981年07月为江西省德安县邮电管理局机务员。

　　1982年10月为江西省九江市邮电局政治处干事。

　　1984年10月在江西省团校马列主义基础理论专业学习。

　　1986年07月任江西省九江市邮电局团委书记，办公室主任。

　　1992年05月任江西省九江市邮电局副局长。

　　1994年11月任江西省抚州市邮电局局长。

　　1996年12月任江西省邮电管理局副局长、党组成员（其间：1995年8月至1997年12月在中央党校函授经济管理专业学习）。

　　1998年12月任江西省邮政局副局长、党组副书记（主持工作）。

　　1999年07月任江西省邮政局局长、党组书记（其间：1997年9月至1999年8月在南昌大学、法国普瓦提埃大学工商管理专业学习；2003年3月至2004年1月在中央党校一年制中青年干部培训班学习）。

　　2005年07月任国家邮政局副局长、党组成员。

　　2006年11月任中国邮政集团公司副总经理、党组成员。

　　2011年09月任中国邮政集团公司总经理、党组副书记（其间：2006 年 12 月至 2011 年 12 月兼任中国邮政储蓄银行有限责任公司董事）。

　　2012年01月任中国邮政集团公司总经理、党组副书记，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、党委书记。 

　　2016年10月，任中国邮政集团公司总经理、党组书记，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、党委书记。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有