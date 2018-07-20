揭秘中国联通新总经理李国华 为何从邮政一把手调任

今日，中国联通新任总经理的人选尘埃落定，在上周陆益民离任后，接任者到底是谁备受关注，曾有传闻是其他运营商的高管将接任中国联通总经理，事实证明上述传闻错误，中国联通总经理一职由中国邮政集团总经理、党组书记李国华接任。那么，李国华究竟是何许人也？

知情人士向运营商世界网透露，7月19日，中国联通召开干部大会，宣布新任总经理李国华上任。此前的7月18日，中国联通一定级别的干部已接到通知，要求于7月19日到会。

李国华，江西人，早年毕业于江西邮电学校，曾任江西省邮电管理局副局长。后到邮政系统，2005年成为国家邮政局副局长，直至2011年，李国华任中国邮政集团总经理、党组副书记，后又兼任中国邮政集团党组书记。

这样的履历似乎让人难以与中国联通联系起来，但是，历史上，邮政原本与电信业本就是一家。1998年，邮政从电信中分离，至今很多运营商老员工对此还记忆犹新。当时，很多人不愿去邮政，认为邮政穷，没前途，未料后来邮政依靠邮政储蓄银行这一金融业务，反而规模比中国电信还大。不过，中国邮政集团有90多万员工，这个数量也超过了中国电信和中国联通员工的总和。

中国邮政集团公司早年叫国家邮政局，后来邮政实施政企分离，属于企业性质的中国邮政集团于2007年正式挂牌成立。

按照官方的说法，中国邮政集团公司注册资金为800亿元，为国务院授权投资机构，是在原国家邮政局所属的经营性资产和部分企事业单位基础上，中国邮政集团公司依法经营邮政专营业务。

中国联通则是1994年，在原电子工业部、电力工业部、铁道部、国家经贸委的努力下，由十大股东成立。后来经过分拆、重组形成现在的中国联合网络通信集团有限公司。所以二者发展到今天都经历了很多的时间和变化，但追根溯源竟都可追溯到最初的国家邮电部和各地邮电局。

在这一点上，李国华来到联通体系似乎很是合情合理了。此外，李国华在中国邮政集团任职期间颇受好评，是一位拥有丰富的管理经验和能力的领导者。这样一位大将来到中国联通，想必是要在业务管理上大显身手了，对中国联通未来的发展是一大利好。

附中国联通新任总经理李国华简历：（来自百度百科）

李国华简历：

1977年09月为江西省德安县插队知青。

1978年10月在江西省邮电学校载波专业学习。

1981年07月为江西省德安县邮电管理局机务员。

1982年10月为江西省九江市邮电局政治处干事。

1984年10月在江西省团校马列主义基础理论专业学习。

1986年07月任江西省九江市邮电局团委书记，办公室主任。

1992年05月任江西省九江市邮电局副局长。

1994年11月任江西省抚州市邮电局局长。

1996年12月任江西省邮电管理局副局长、党组成员（其间：1995年8月至1997年12月在中央党校函授经济管理专业学习）。

1998年12月任江西省邮政局副局长、党组副书记（主持工作）。

1999年07月任江西省邮政局局长、党组书记（其间：1997年9月至1999年8月在南昌大学、法国普瓦提埃大学工商管理专业学习；2003年3月至2004年1月在中央党校一年制中青年干部培训班学习）。

2005年07月任国家邮政局副局长、党组成员。

2006年11月任中国邮政集团公司副总经理、党组成员。

2011年09月任中国邮政集团公司总经理、党组副书记（其间：2006 年 12 月至 2011 年 12 月兼任中国邮政储蓄银行有限责任公司董事）。

2012年01月任中国邮政集团公司总经理、党组副书记，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、党委书记。

2016年10月，任中国邮政集团公司总经理、党组书记，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、党委书记。