5G标准出炉！与4G有啥不一样？ 或1秒内下1G电影

记者 吴涛

5G是什么？

“我手机都是64G的，区区5G算什么？”有网友说。

此5G非彼5G。

技术人士专业的说法，5G是第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。

北京时间6月14日，3GPP（第三代合作伙伴计划）在美国举行全体会议，批准了第五代移动通信技术标准（5GNR，NewRadio新空口）独立组网功能冻结。

加之去年12月完成的非独立组网NR标准，5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作，意味着5G进入了产业全面冲刺新阶段，移动通信将开启一个全连接的新时代。

资料图：5G的展示牌。中新网 吴涛 摄

“好高大上呀，可是我根本不知道你在说些什么，能不能通俗点地讲？”有网友说。

先看看5G能干些什么？

首先就是高速率。

据运营商的消息，现在4G网络环境下载一部1G的电影估计要30秒，如果用5G网络，到时计算单位可能不是按秒计算的。

有中国媒体采访的专业人士称，5G速率是4G的100倍；还有外媒报道，5G速率将是4G的上万倍。届时，用手机看视频、玩游戏再也不会出现“卡”的情况。

目前，可实际看到数据是，中国电信去年年底在雄安新区开展的5G试点现场测试，相较4G用户现有峰值体验，5G可提升约20倍。

5G还有一个特点就是低时延。

很多应用上会因5G有实质性突破。以目前火热的自动驾驶来看，不少团队对中新网记者表示，测试时候基本都不会超过60Km/h。

“为什么？如果速度太快，从发出指令到汽车收到指令这段时间，自动驾驶汽车说不定已经和其他汽车‘亲吻’了。”有自动驾驶团队表示。

但有了5G，这些困扰或统统消失。由于5G网络的时延也从4G的30-50毫秒降到了1毫秒，反应速度快了，无人驾驶汽车将更加安全。

松下公司高级执行官、CTO Yoshiyuki Miyabe表示：“5G不仅可以用于语音和视频通信质量的提升，同时也为IoT（物联网）、自动驾驶等多种新服务提供了增强，这些都从根本上促进了社会问题的解决。”

资料图：5G的一些基本特点。中新网 吴涛 摄

5G的应用远远不止这些。例如8K的应用。

夏普公司移动通信事业部高级副总裁表示：“通过使用5G标准，夏普将加速技术革新进程，如“8K”（超高清图像）。”

据了解，8K分辨率为7680 × 4320像素，但实际上，目前4K（分辨率4096×2160像素）应用都较少，很多所谓的4K电视是“伪4K”，另外，你买了4K电视也得有4K资源不是，不好意思，没有或很少。

以在线视频优酷土豆、爱奇艺等为例，720P的资源那就是比“高清”还要高一个等级的，1080P（1920×1080）那得充钱买会员才能看。8K技术如果真突破了，影视资源如真面向大众，想想都不要太爽。

所以对于8K，嘿嘿，还是以“平常心”等待吧。

除了这些应用，5G还有一些新标签。记者注意到，相比前几代移动通信技术，“灵活”是贴给5G的第一个新标签。

Orange无线网络SVP Arnaud Vamparys表示：“新5G标准的成功为未来5G的应用提供了更多的灵活性，并可在遵循各国政策法规及国情前提下，实现5G的自动部署。”

京瓷高级执行官，公司研发部门总经理Masahiro Inagaki表示：“京瓷相信这种新技术将从根本上改进网络的资源利用效率和部署的灵活性，从而支持具有不同QoS需求的、多样化的应用，包括要求高效率、高可靠性和低时延的IoT、V2X等应用。”

IoT指物联网，V2X是指车对车的信息交换。

另外，英国电信（BT）首席架构师Neil J。 McRae表示，“这一步（5G标准的出炉）为5G实现低时延、大连接及高可靠等特性打下了坚实的的基础。”

看到了没？高可靠，大连接。日本软银法人代表、首席技术官Junichi Miyakawa表示：到2020年，所有事物都将连接到互联网上。

资料图：普通消费者在参观5G技术展示。中新网 吴涛 摄

“哇！5G这么厉害，按照你这么一说，我都感觉5G马上就要来了，是不是要攒钱准备换5G手机？”有网友问。

攒钱是对的，但你想换5G手机，那也得有呀。据vivo高级副总裁、首席技术官施玉坚表示，vivo正在加紧5G手机的研发，力争在2019年推出支持独立组网的5G手机。

这意味5G手机下一年就有望面世，除了vivo，OPPO、华为等，都说要在2019年推出5G手机。

手机芯片厂商都开始准备了，联发科技资深副总经理庄承德表示：“随着5G独立组网和非独立组网标准的全面完成，我们的5G商用芯片开发也渐趋成熟。”

但即便你第一时间买到5G手机，也不一定能立刻用上5G网络。因为还得等政府下发5G商用牌照。

所以，对于哪些想急于换5G手机的人，送你两个字“稳住”。这句话到明年年底前依然有效。

因为，工信部消息多次显示，预计国内2019年实现5G预商用，2020年正式商用。三大运营也曾表示过，2018年开展5G试点试验，计划2019年开展试商用部署，2020年前后实现规模商用。

“那5G来了后，我的4G手机还能用吗？”

必须能用。目前，虽然使用4G网友的用户越来越多，但4G、3G甚至2G网络是共存的；同理，待5G商用后，4G网络也不会一下子关闭。

“那我还是不要用好了，一开始估计5G手机也很贵。”

从历史经验看，贵是肯定的，但不用5G，你会错过很多精彩。正如4G时代，移动直播、网约车、共享单车等新事物诞生并茁壮成长，5G时代也同样也会诞生很多你想象不到的事物，影响目前的商业格局及人们的生活。

联想集团高级副总裁、首席技术官芮勇说的或许也非常对：“5G会改变游戏规则。”（完）