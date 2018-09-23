原标题：12000+的iPhone你会买吗？

来源：寻找中国创客 统筹：薛星星 编辑：苏琦

苹果已经成功地将一款消费级电子产品打造成轻奢品，最新发售的 iPhone XS 系列最高配价格已经上探到12799元，是北京市去年月平均工资的1.5倍。有人高呼，今年的苹果一块“肾”已经不够，得两块才能拿下。

但即便如此，依然有不少人士愿意为此而买单。本周小酒馆采访的几位创业者们，无一例外使用的都是iPhone，他们愿意为苹果买单的理由各式各样，对苹果生态系统的依赖、对品牌溢价的心甘情愿……

有的创业者直言，现如今iPhone已经不仅仅是一款电子硬件产品，而是代表着一种轻奢的生活方式。随着今年国产手机逐步扩展至五六千元的价位，苹果需要提高售价来维持自己的品牌定位。

作为一家以消费电子产品为主力产品的公司，苹果的成功无疑为众多创业者提供了些许借鉴。开创性的产品、对细节的苛求以及极具号召力的品牌形象，这些因素共同撑起了苹果如今万亿美元的市值。

国内创业者们如何看待今年的新款iPhone ？他们对于手机的需求到底是什么？本周创客小酒馆为你一一道来。

霍祥 |上啥班CEO 用户一边抱怨一边下单，反映了生态强于爆款单品模式

我用的是苹果手机，换手机的频率是平均两年一次。对于一万二的价格，即使买不起我也还是会买，因为换安卓系统还要适应一段时间，再者作为果粉还是要支持一下。

我对手机的心理价位是五六千左右，对手机的要求是好看、流畅、拍照性能好。国产的手机比如华为、小米都在考虑之列。

花一万二买手机的心理，其实就像女孩买包一样，一个LV的包四五万也有人买，一个手机一万二也无需大惊小怪。这个事情无所谓对错，开心就好。

毕竟舍得花钱才有赚钱的动力，只是不要过度透支。另外，现在有各种分期付款的金融产品，也是年轻人敢消费的一个原因。

苹果之所以能把手机定价这么高还有人买单，我认为有三点：一是利用品牌溢价，二是用价格区分定位，三是软件优势明显。

苹果的定价策略是通过完整的机型阵列保证了高利润和市场占用率的平衡，另外继续强化iOS生态。人们一边抱怨一边下单，反映了生态强于爆款单品模式。

苹果给创业公司的启示是，需要找到市场切入点、迭代产品，而不是痴迷于打造完美产品，更多思考借助外部势能，顺势而为。（记者 万珮）

印辉|南大菲特创始人兼CEO iPhone捆绑了大量用户，他们很难改变固有的消费习惯

我平时用的是iPhone，大概两三年换一次。目前的手机不仅是通讯工具，还是商务、娱乐的载体。所以，对于这个投资，我觉得12000多元是值得的。

一般人花这么多钱买手机我认为并不太难，虽然他收入可能达不到12000元/月，但几年只买一台手机，而且大部分人的消费观念不只是满足通讯需求，在价格上面我觉得年轻人并不是太顾忌。

苹果的营销手段迎合了广大消费群体的选择，同时固定捆绑了大量的存量用户。其实我并不太喜欢它这种手段，但它早年确实通过营销策略圈了很多忠实粉丝，这些人很难改变已经固有的消费和使用习惯，可能会一直是苹果的忠粉。

当然我不排除会选择国产品牌，现在很多年轻人也热爱国产品牌。目前市面上的国产手机越来越接近iPhone的水平，很多在个性化方面甚至有超过iPhone的趋势，我们团队很多人就已经将对iPhone的喜欢转移到了华为等国产知名品牌。

创业公司在不同品牌的营销类型上可以学到很多东西，可以借鉴苹果的营销模式。但时代在变化，公司也在迭代，在创业路上销售推广策略都应该贴近客户需求，而不是生搬硬套。（记者 唐亚华）

范若愚 | 黑口袋创始人兼CEO 产品、体验和坪效，造就了苹果手机的成功

我一般平均1-2年换一个苹果手机，通常会隔代换，这样功能上的差别和升级会更大。今年新出的iPhone，我觉得12000多的价格肯定是偏高的，虽然从各方面的体验上来看确实不错，但提价的比例相比之前还是过高。

我觉得苹果的产品体验依然是所有手机里面最好的，这种体验不仅体现在手机性能上，还体现在从产品发布到售后服务的一条龙体验，目前其他任何一家手机厂商都无法做到。

另外，在用户习惯方面，iOS系统的体验感和便利性是目前安卓系统所不能超越的，在iOS系统下，用户的所有信息和账号都是一直传承下来的，其更换系统的成本会很高。对于我而言，会买一个其他手机当做备用机，但苹果还是会一直坚持用下去。

苹果的火爆，最重要的还是因为用户对其品牌的认知，它在一定程度上能影响行业的潮流，比如全面屏。另外，苹果从产品的发布会、预售到正式销售的一整套流程中，它的营销策略很讨大部分人的喜欢。

包括这次在发布XS之前就将iPhoneX减量，然后现在基本下架，就是为了引导用户购买新品。但是目前还不能下判断说XS就是一款成功的产品，未来它的市场竞争力怎么样，还是需要市场的考验。

苹果带给我最大的启发有三点。第一是我们要做最好的产品，不屈服于简单的利润空间，苹果从各方面而言都要做行业内最优的；第二，苹果的门店体验毫无疑问是全世界最好的，这也是黑口袋学习的方向，把门店作为一个真正的体验空间，让用户去体验产品，而不是一个强销售空间；第三对于零售企业来说，坪效是非常重要的。（记者 黎明）

田牧|爱回收品牌高级总监 苹果贩卖的是一种生活方式

我是一个果粉，基本上每年苹果出新机都会换。今年的价格相对于以往有上涨，不过在我的接受范围之内。

一方面，由于供应链成本的因素，全球范围内的手机价格都在不断上涨；另一方面，你其实不能单纯地把苹果当成是一个电子消费品来看，它已经把自己变成了一种轻奢类的生活方式。

当品牌在推出一款产品时，如何才能最直观地向消费者表达产品的定位、腔调或者品牌？价格始终是其中重要的考量因素之一。所以当今年主流的安卓旗舰手机都上探到五六千元的价位时，iPhone的价格上涨也在意料之中，它也在维护自己的品牌定位。

如果你只是单纯的把iPhone看作是一款电子消费品，它的价格确实不低。但苹果贩卖的不只是硬件，而是一套完整的生态。现在安卓手机使用体验也还不错，而一旦你养成使用苹果系列产品的习惯，基本上就很难脱离它的生态。

苹果在营销中很少去强调产品的参数，更多强调的是一种生活方式，重视用户与品牌的沟通与共鸣。比如它今年推出的Mac系列广告，“致敬屏幕背后的你”，你已经不能单从硬件角度来衡量他了。

对于创业公司而言，能从苹果身上学到的最重要的地方就是产品力和创新力。无论你的营销能力如何，你的产品一定要足够优秀。我们看到苹果推出的无论是iPhone、Mac还是iPod，每个产品都是对原有行业的重新定义，完全颠覆了原有的产品形态，重塑人们的认知，从而获得巨大的成功。

吴斐 | 亮亮视野科技有限公司创始人 从苹果身上学习如何将技术最大程度地商业化

我现在用的是iPhone6，之前一年换一次手机，这次因为手机用得比较熟，而且好像也没有发现手机出了问题有必要换，就一直用到现在。

目前，我的手机最常用的功能就是通讯功能，其他就是一些生活类应用。新版的苹果手机的价格的确比较高，可能是因为它的成本较高，不过我暂时还没有发现什么特别的新应用，所以没有买。我现在挺喜欢国产手机，尤其是华为。

但我认为苹果的定价绝对不是草率的，肯定结合了品牌溢价，包括一些新应用和新技术的研发支出。相比于安卓手机，目前苹果手机还是有很大优势，它把价格提到更高都可以，目前的价格应该是出于利润最大化的考虑测算出来的。

苹果手机对我最大的启发就是，如何将一个新的技术最大程度地商业化，这是我们这类做智能硬件的公司需要学习的。（记者 张姝欣）