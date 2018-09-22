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国务院出手杀熟、降速、乱扣费 三大运营商作出承诺

国务院出手杀熟、降速、乱扣费 三大运营商作出承诺
2018年09月22日 09:57 央视财经
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　　网速快不快、资费高不高，用户的体验和评价最有说服力。最近，国务院第八督查组在一些地方明察暗访时发现，三大电信运营商的落实情况距离用户的群众期待尚存差距。20号上午，督查组邀请了十位网民代表与三家电信运营商进行当面沟通。

　　网民代表 刘思锐：

　　手机套餐非常复杂，用户没有时间了解，也真的琢磨不明白，没有办法把这个费用掰开了揉碎了去讨论。能不能多一点真诚，少一点套路？

　　网民代表 陈倬岳：

　　新老用户不同权的情况特别严重。比如说不限量套餐，新用户起步是68元，可能到了老用户，就是118元、138元，甚至会更贵。新老用户之间的资费差距特别大。

　　交流中，新老用户不能同权、无限流量套餐的夸大宣传、套餐种类过于复杂等都是网民热议的话题。 

　　中国移动集团公司副总经理 简勤：

　　把套餐简化，宣传明确，让客户能够简单地看懂套餐，明明白白地消费，这个我们必须要做到。 

　　中国电信市场部副总经理 王磊：

　　要抓宣传话语的规范，客户来了以后怎么介绍，这是我们一定要规范的。

　　除了用户对“降费”的感知度不高外，在“提速”方面，宽带速率有没有达标也成为网民关注的热点。运营商也对这些问题进行了回应。 

　　网民代表 徐涛：

　　每次上网高峰的时候就变卡了，我感觉出口带宽不够。

　　中国联通网络发展部总经理 傅强：

　　比如上网高峰的时候，访问某一个网站的时候，全国都在访问。这个时候它的出口带宽是固定的，随便找一个网站在忙的时候，都会遇到这个情况。

　　三家运营商均表示，将针对新老用户不同权等问题，加强源头整治，做到“自主订购、自由退订”；

　　推出更多低门槛套餐，惠及老年群体、学生群体、贫困地区群众等；

　　持续推动流量单价下降，大幅降低中小企业和双创企业的通信成本，让用户有更多的获得感。

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