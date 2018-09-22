iPhone新机开卖首日遇冷 上海部分零售店无人排队

iPhone新机开卖首日遇冷上海部分零售店无人排队，苹果将跌落神坛？

9月21日，苹果公司今年发布的两款新品iPhone XS和iPhone XS Max正式开通了线上和线下的购买渠道。

过去几年，苹果每逢新品开售，热情的果粉在苹果零售店前甚至通宵排队购买新品，然而去年iPhone 8开售时，全国多家零售店前却冷冷清清，苹果新品开售日“万人空巷”的盛况似乎已经彻底过去。

多家媒体报道，北京苹果王府井店和三里屯店开售遇冷，预约人数相较往年骤减。

《国际金融报》记者走访了上海四家苹果零售店发现，部分零售店确实开售遇冷，有预约用户表示从排队到拿到新机只花了约两分钟。

1、部分店面无需预约也可购机

下午一点钟左右，不断有顾客进出苹果浦东店，店内聚集了不少来体验新机的用户。浦东店的店员向记者表示，开售首日只向提前预约的用户供货，没有预约的用户现场不可购买，前期预售的2000多台新机早就被预定了。

记者观察到，浦东店内虽然人声鼎沸，但排队购机的预约用户数并不多，有预约用户表示，从排队等待到拿到新机只花了约两分钟。此外，排队的并非全部都是预约新款iPhone的用户，据店员称，排队用户中有很多是来购买新款Apple Watch的。

同样的情况也发生在苹果南京东路店，该店店员表示，由于今天是工作日，来体验的人不算多，预计中秋假期会有更多人来体验和购买。

苹果浦东店和南京东路店地处上海繁华的景点附近，不难吸引到游客的关注。相比之下，苹果香港广场店和环贸iapm店较为冷清。

下午三点左右，苹果环贸iapm店内的预约队伍中有20多人，店内体验的用户远不及浦东店和南京东路店。虽然今天是首售日，只有提前预约的用户才有资格购机，但记者在排队时发现，由于库存充足，即便没有预约也可以现场购买新机。

苹果香港广场店内除了最高配版的iPhone XS Max（512G）外，用户即便没有预约也可以购买大多数型号的新机。记者发现，下午四点钟左右，该店的排队区并无人排队，多名苹果店店员和保安在排队区驻足，不可谓不冷清。

2、专家预言iPhone XR销量火爆

iPhone XS和iPhone XS Max由于万元左右的高价，销售遇冷也在情理之中。有媒体报道称，目前除最高配版的iPhone XS Max（512G）外，iPhone XS 、iPhone XS Max渠道价格已经全线跌破官网报价，已有黄牛在官网退货。

业内人士向记者表示，苹果新品销量将主要依赖iPhone XR，而非iPhone XS 、iPhone XS Max。

iPhone XR起售价为6499元，将于10月19日开始预购，10月26日正式发售。在发布会前，不少网友表示就是冲着“廉价版” iPhone XR去的，苹果高级副总裁Phill Schiller在介绍iPhone XR时也表示，这款产品就是希望能够让更多的人享受到苹果的产品和服务。

第一手机界研究院院长孙燕飚此前接受《国际金融报》记者采访时表示，iPhone XR因为价格比另外两款新品低，其销量将会增加，2018年会成为苹果销量最好的一年，但也是最后一年，2018年消费者会基于新品价格降低而再次接纳苹果，但到2019年销量会逐步下滑，跟iPhone X一样。

国外数据统计公司Digitimes Research最近统计的数据显示，预计三款新品iPhone下半年出货量将超过8500万部，其中LCD屏幕的iPhone XR出货量将占所有机型的50%。

来源：国际金融报