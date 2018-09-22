又见“337调查” 上市公司英威腾赴美起诉中兴侵权

【财联社记者】（莫磬箻）水落石出终有时。

9月21日，商务部网站发布消息称，美国INVT公司对LTE和3G兼容移动通讯设备提起337调查。

财联社记者独家调查发现，美国INVT公司实则为国内上市公司英威腾（002334.SZ）旗下孙公司。

类似的案例近期频有发生，前不久对深圳大疆科技无人机及其组件提起337调查的美国Autel Robotics，实际上是深圳道通智能的美国子公司。

美国INVT公司对中兴等提起337调查

商务部9月21日公告，9月13日，美国INVT公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的LTE和3G兼容移动通讯设备（Certain LTE- and 3G-Compliant Cellular Communications Devices）侵犯其专利权，请求美国际贸易委员会（ITC）发布有限排除令和禁止令。中兴公司等企业为列名被告。

看上去，又一起美企涉我337调查申请凶猛来袭。

说到337调查，涉足中美贸易的中国企业，向来不陌生。

所谓337调查，是指美国国际贸易委员会 （ITC）根据美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第337节（简称“337条款”）及相关修正案进行的调查，对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。

简言之，这是一个专门针对专利的条例，只要涉及侵犯美国知识产权，都有可能被卷入调查。而且若是败诉，就意味要退出美国市场，甚至全球市场也将被屏蔽和被封杀，其杀伤力可见一斑。

美国INVT公司实为深圳英威腾孙公司

近年来，由于中国科技在不断进步，一些高新技术产业逐渐成了出口美国的主力军。当前的美国正处于经济复苏的阶段，为了遏制这一现象，限制中国产品进入其市场，337调查逐渐成了保护其本国贸易的重要手段。

报告显示，2017年美国337调查对中国立案多达22起，创历史新高。至2018年，这个势头似乎并无减弱。

这一次反侵权的美国INVT公司究竟是何方神圣？

表面看来，在中美贸易战的背景下，这更像是美国再次对中国企业下狠手。但真相实际上要复杂得多。

财联社记者注意到，INVT这4个字母，恰恰是国内上市公司英威腾（002334.SZ）的英文名。

深圳市英威腾电气股份有限公司成立于2002年，是一家电气传动、工业控制、新能源领域的产品与服务供应商。2010年1月13日正式登陆中小板，共募集7.68亿元。

图|上市公司英威腾（002334.SZ）简介；来源：wind

图|英威腾官网主页（为英文界面）

图|英威腾官网（中文版）

此INVT即是彼INVT，抑或只是巧合？

财联社记者进一步查阅英威腾披露的2017年年报发现，英威腾旗下确有一家100%持股的在美孙公司，全名为“INVT ELECTRIC AMERICA INC（美国）”，新设于2017年。

图|英威腾孙公司INVT ELECTRIC AMERICA INC（美国），参控比例100%；来源：英威腾2017年年报

此外，在英威腾的官网上，也显示其海外服务网络有一处设在American（Atlanta）（美国亚特兰大）。

图|英威腾海外服务网络；来源：英威腾官网

至此，前述商务部消息中所称之“美国INVT公司”，基本可断定为英威腾旗下的美国孙公司。

财联社记者向英威腾发去采访函求证，但至截稿时间未收到回复。目前中兴公司也未予置评。

国内同行操戈并非孤例

类似的同行“相煎”并非孤例，且发生在近期。

商务部9月4消息，称2018年8月30日，美国Autel Robotics公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会（ITC）提出申请。

Autel Robotics指控深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司对美出口、在美进口或在美销售的无人机及其组件（Unmanned Aerial Vehicles and Components Thereof）侵犯其专利权，请求ITC发起337调查并发布有限排除令和禁止令。

图|美国企业对无人机及其组件提起337调查申请；来源：商务部贸易救济调查局

资料显示，Autel Robotics此前已经在美国特拉华联邦地区法院、华盛顿西区联邦地区法院、纽约南区联邦地区法院对大疆专利侵权提起过诉讼。

据财联社记者调查，发起诉讼的既不是美国政府也不是美国企业。Autel Robotics，全名Autel Robotics USA（即美国Autel Robotics），成立于2014年，总部位于华盛顿，是深圳市道通智能航空技术有限公司的美国子公司（Autel Robotics USA LLC）；后者创立于2006年，是无人机生产企业，由李红京持股比例91.25%，与大疆互为竞争对手关系。