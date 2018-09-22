今年发售新一代iPhone的苹果零售店：黄牛不见了

9月21日，新一代iPhone XS系列在中国首发。

果粉守着苹果发布会，而今年，人们对新iPhone的热情却减退了不少。

根本原因也许就在于新iPhone再创新高的价格。在今年的新品序列中，最高配的256G版本iPhone XS Max售价达到了12799元。这让许多以往能够咬咬牙掏钱的用户们都望而却步。

在正式开售之前，苹果采用了线上提前预约付款，然后通过快递送货上门或者到店取机的方式销售新品。以往，在正式开售当天，各地Apple Store的门前都会排满了果粉，每个人都希望能够成为第一批尝鲜的用户。

不过今年这样的场景已经不再出现。在9月21日，新版本的国行iPhone正式开始销售当天，界面新闻记者在位于深圳益田假日广场的Apple Store并没有看到传说中的大排长龙景象。

也许是由于工作日的缘故，下午四点左右，尽管店内还是人头涌动，然而店外排队的人却少得可怜。此前特意摆出来的，用作分割人群的隔离带，也显得有些多余了。

“不需要等，现在机子数量很够，基本上要的都有。”一名Apple Store店员告诉界面新闻记者，只要报上自己想要的型号，就立马可以到柜台处交钱取货。

在往年的iPhone发售首日，在未经预约的情况下当场买到新机，基本是不可能发生的事情。

即便是在早上Apple Store开门之初，今年排队的人群也比往年少了许多。界面新闻记者从周边商铺的工作人员了解到，9月21日早上，在Apple Store开店之前来等候的顾客大概只有10人不到。

在店内，摆放在最显眼位置的新品主要是iPhone XS和iPhone XS Max两款产品，iPhone XR的发售时间要到下个月。此外，在靠近门口的一些柜面上，也还摆放着iPhone 8之类的产品。界面新闻记者询问了几位购买了新产品的用户，发现基本买的都是iPhone XS Max。

“有双卡双待，屏幕也比较大，贵一点没关系。”这是他们给出的购买原因。看来土豪还是不少。

反而是以往受关注度不高的Apple Watch，今年受到了比较多的欢迎。界面新闻记者注意到，不断有顾客向店员询问Apple Watch的出售情况，部分型号的Apple Watch已经出现了缺货的现象。

和以往型号相比，今年发布的Apple Watch Series 4表盘尺寸变大了两厘米，对于健康功能也进行了新的改动，比如辨识人体摔倒、掉落、滚落等姿势。这也许是这款产品今年受到更多欢迎的原因。

除了高昂的价格让一般的消费者望而却步之外，稳定的供应链也是今年的iPhone没有出现抢购潮的原因之一。此前界面新闻曾经报道过，目前富士康郑州园区的iPhone产线上，生产效率为每条产线每小时生产590台手机，每天生产的时长为19个小时。这样的节奏能够保证第一批iPhone产品被顺利生产出来，以满足用户的需求。

这样一来，最受伤的可能是以往能够从新品发售中大赚一笔的黄牛党了。

除了排队的人龙之外，黄牛是今天iPhone开售后缺失的又一个重要元素。下午四点，在深圳的Apple Store门外，界面新闻记者并没有看到任何明显的黄牛卖家，一名商场安保人员表示，自己在早上也没有注意到有黄牛围着顾客求购新机。

“第一批手机大概加1000元，之后每过一阵子收的价格就低一点，9点左右基本就不收了。”一位在北京的黄牛告诉界面新闻记者今年的整体收货行情。

他说，iPhone黄牛最辉煌的时候是iPhone 4S开售的时候，那时候普遍每台机器加价幅度在2000-3000元，基本上是手机原价的50%了。

但随着苹果方面开始严抓黄牛取货的情况，iPhone黄牛在近年的生存空间基本上是被不断压缩的。这名黄牛回忆称，iPhone 7上市算是黄牛的最后一波高潮，“当时的亮黑色特别受欢迎，一台可以炒到一万多。”

但今年的情况有些出乎他的意料。苹果发布会之后，他从网上的声音就判断出，今年度的产品也许不会那么受欢迎，因为售价确实高得有些吓人，而产品本身又不是那么有亮点。

因此为了避免亏本，他今天并没有亲自到现场去收货，而是选择了直接找渠道商拿货，他告诉界面新闻记者，一般来说，今年可以在渠道商处以低于官网价格几百元不等的价格拿到现货。

一名在北京的渠道商则告诉界面新闻记者，自己已经在开售之前就备好了货，开售当天，他一共卖出了17台iPhone，其中金色256G iPhone XS Max卖出最多。至于黑色和白色，感兴趣的用户则相对比较少。

“（256G iPhone XS Max）一台10800。”这位卖家给界面新闻记者开出了这样的报价，这个价格比官方10999元的售价要便宜近200元。

他向界面新闻记者介绍称，一般来说，苹果产品在官网的售价最贵，在其他渠道的售价则会相应降低一些，幅度大概在几百元左右，一些MacBook的售价甚至会比官网便宜1000元以上，原因在于官方渠道和第三方渠道之间不同的进货价格。当然，想要买到便宜的产品，前提是你能够找到一个信得过的渠道商。

不过在全球范围，iPhone新品还是受到了用户的欢迎。比如说，根据CNBC的报道，在英国伦敦摄政街的苹果旗舰店开店营业之前，已经有25名顾客在排队等候新手机，他们之中甚至有从前一天的晚上七点半就开始排队。而在新加坡和迪拜的苹果旗舰店，排队的顾客数量要更加多。看来，iPhone在不同地区的定价策略还是会引发消费者不同的关注程度。

现在来看，黄牛们似乎已经将希望寄托在了预期在10月底发售的iPhone XR上。这款配置缩水的新iPhone售价为6499元起，相比于其它两款已经进入市场的产品，售价显得要平易近人许多。

前述黄牛卖家对界面新闻记者表示，在今年的三款iPhone新片中，iPhone XS算是最不被他所看好的，“iPhone XS Max屏幕更大，iPhone XR更加便宜，iPhone XS还有什么可取之处？”他向界面新闻记者预计称，iPhone XR在开售之后，也许还能够有几百元的溢价空间。

但他的希望未必会成真，同样是在界面新闻此前的报道之中，富士康方面曾经表示，今年的产能将会优先分配给iPhone XR。到时候，估计这款手机同样很难出现供不应求的情况。

总的来看，随着iPhone在市场上的竞争优势逐渐缩小，越来越多的手机品牌希望取代它们在用户心目中的位置。例如华为消费者业务CEO余承东就在苹果发布会后表示华为今年的新品“稳了”，而vivo、OPPO等厂商也在今年推出了像NEX和Find X这样的旗舰机产品，来冲击高端市场。

根据市场调研机构IDC的数据，2018年第二季度中，苹果的市场份额为6.7%，同比下降了12.5%，依旧排在国内第五名，落后于华为、OPPO、vivo和小米四家国内手机厂商。报告称，由于其产品的高价格让许多用户望尘莫及，苹果的销量同比继续下滑。

因此，综合供应链、产品定价等各方面原因，消费者对于iPhone的态度已经从热捧逐渐转向理性看待。也许iPhone XS这一系列产品，正是iPhone黄牛这个职业的最后见证人。