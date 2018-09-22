华为离职员工口述：缺钱成现公司常态时 我会想华为

原标题：华为离职员工口述⑤张彻：缺钱成现公司常态时，我会想华为

张彻/口述 末末/采访整理

【编者按】 三年前，末末离开华为，以反思的心态回顾华为多年的职场经历，写了《别了，华为八年理工女硕离职感言》一文，备受关注。此后应出版社之邀写就《神坛在左，华为往右》一书。 作者在华为一直在研发体系，其间待过上海、深圳、西安三个地域。写作期间，先后面见了五十位左右的华为人、前华为人，受访者以口述的形式讲述了围城内外、转身前后的故事。 口述的主人公们有着如下标签：出身一清二白，接受了高等教育，怀抱梦想在职场上奋斗，如今上有老下有小，遭遇职场瓶颈，在理想和现实间碰撞的年轻人。出生于1976-1985年之间，学历以硕士为主，80%来自小城或者农村，收入高于社会平均水平。 如今，华为的工号已经排到了近40万，实际在职员工17万人。相对40万人，几十个样本算是个案，但真实的故事就发生在这些个案中。作者称，这些口述只讲真实故事，无预设立场，至于正面负面，每个人心中有自己的秤。 澎湃新闻请讲栏目经海天出版社及作者末末授权，摘录了书中部分华为离职员工口述，以飨读者。

今天又吃了一顿散伙饭，就在我现在公司附近的小餐馆，因为下午还得上班，所以只好以茶代酒。气氛欢快，离职的兄弟刚当爸爸，大家努力给他传授带娃技能，毕竟这一走，下次见面不知何时。何况这已是本月第三顿散伙饭，忧伤的情绪在前面两次已经发泄干净，剩下的只有平静。

这段时间，除了送别，上班要惦记的事很少，资金链已断的投资方虽然依旧天天上头条，但大家调侃的新鲜劲儿早已过去。就连前几天晚上，实验室遭袭，固定资产里算得上贵重的仪器被彪形大汉抱走的事，大家也云淡风轻了。大家都能理解，供应商基于信任预支了那么多物料，可是到头来竹篮打水一场空。小供应商，哪里经得起这样的折腾。

短短两年，从招兵买马到人走茶凉，落差如此猛烈，让人怀疑现实的真实性，而心中的那点不甘，使不少人仍在犹豫该走该留。

两年前的这个时候，也是最热的八月，我离开了华为，很难说清楚为什么，不是抱怨、不是诱惑，鸡汤式的创业感言更与自己无关。作为华为土生土长的螺丝钉，坐惯了四平八稳的大船，走出舱门的那一刻是充满焦虑的，只是焦虑压制不住冲出去感受风浪的渴望，于是便如愿以偿地经历了后来两年的颠簸起伏。

与千万都市青年离职后的首选课程一样，我也选择了一趟西藏游来告慰自己的新生。只可惜蓝天、雪山、喇嘛、顿悟这类剧情没能在朋友圈上一一呈现，八天的行程全部淹没在八月的雨中。两年后回忆这趟旅行，再对比之后的创业经历，过程的相似性着实耐人寻味。

我们大学室友五人，相聚拉萨，没做任何旅行规划，最想的就是聊天。毕业十余年，五个人五座城市，见面的机会很少，几人中有正在艰难创业的，有挂着研究所的编制干副业的，有厌倦国企的呆板申请到藏族聚居地区支边的……与其说是西藏让大家难得相聚，不如说是四十不惑前的迷茫让我们又走到一起。

刚到拉萨的那个晚上，我已经记不得聊了些什么，酒精加剧了高原反应，多数时间都是抱着氧气罐躺在饭店的沙发上。店名叫老鱼饭局，或许主人真姓鱼，也可能是来到拉萨后有种如鱼得水的感觉，于是在远离闹市的一幢小高层上寻得了一处绝佳的店址，透过大堂窗户可以静静欣赏远处的布达拉宫。红色的墙面，映衬着巨幅的雪山照，红白相融，又拉近了布达拉宫与主人的距离。

这里的一切都是如此新鲜，多彩的建筑、精美的藏饰、清透的空气、触手可及的云朵、人头涌动的甜茶馆、香火缭绕的大昭寺、虔诚叩拜的朝圣者……你会觉得这才是生活该有的色彩，好像这里的一切才是对的，而远在千里之外的上海是未开化的“魔都”，使得自己后来每次看到陆家嘴的三座地标大楼，总会想起大昭寺前挂满经幡的高柱。

同样的新鲜感在加入初创公司的开始给了我很大的鼓舞。曾经操劳最多的手艺，突然间，在小公司拥挤的办公室里，没了施展的空间。不再需要为KPI（关键绩效指标）考核编排各种计划，不再需要为开发经费做各层立项汇报，不再需要为解释技术问题给领导制作精美胶片……公司所有人，都在嗓门可及范围内，人与人的沟通，自然回到了口语这种最高效的方式。

基于信任，公司没有强制员工在岗时间，也不安排固定的办公位，用心去做产品是唯一的要求。而实际上，因为不想辜负这份信任，几乎所有人都随身带着笔记本，保持着24小时移动在线的状态，同时享受着新工作的专注与高效。这种当家做主闹翻身的气氛显然也影响着支撑部门的MM（美女）们。那时的公司还窝在工业园区的一角，隔壁是家快递公司，卸货上货总把门前堆满包裹。每每这时，MM们就会冲出去跟快递小哥吵上几嘴，似乎那些包裹堵住的不是出入口而是大家的财路。而在后来的半年多中，为了应对公司不断扩大的团队，她们把找房子搞装修做成了自己的主业，把战线拉大到了市中心的写字楼，一层、二层、三层。当入驻最后的那块阵地时，员工们站在大厅透过整块的落地窗直面陆家嘴高耸的地标建筑，MM们的成就感难掩于面，就好像大家看到的不是金茂、不是环球金融中心，而是神圣的布达拉宫。

增长的感觉是美妙的，公司完成了A轮融资，也明确了项目方向。虽然新组建的团队在业务支撑上显得还很忙乱，但蓬勃的朝气让所有人都坚信我们很快就能跨过这道坎，很快就能雨过天晴。

在拉萨停留两天后，终于见到了蓝天，虽没大晴，但足以让身体兴奋起来。大伙儿一商议，决定驱车走一趟林芝，那里海拔低，风光秀丽，有“西藏小江南”的美名。而最让我们向往的是林芝地区的那座神山，南迦巴瓦，被誉为“中国最美的雪山”。我祈祷上天能够开眼，等我们站在山前时，阳光恰好洒满神山。

出了拉萨，公路在山间的原野上延伸，山腰牛羊点点，显得天地格外辽阔。阳光偶尔会穿过云缝落在河滩上，落在田野上，把大自然的色彩点亮，每逢此刻，我们总会停下车来冲过去，享受这份恩赐。

然而快乐总是短暂的。当天行程未过半，乌云重新聚集，遮满天空，待云层削去了两侧的山峰，稀稀拉拉的雨点便开始飘进车窗。后排的兄弟已经睡熟，大鹏在开车，我坐在副驾上。突然，他说想抽烟。进藏两天，可能是这里的空气确有吐故纳新之效，资深烟民的他这会儿身体才有了反应，我点了一支雪茄给他。大鹏在学校时睡在我的下铺，似乎因此有了第六感的默契，躺在床上翻个身，都能猜出在做啥梦，所以两人之间话不多但都能明白。他博士毕业后在一家通信公司工作，升得快，走得也快，算是班里第一个出来创业的，能来西藏，反而说明公司近期应该不顺，所以他常常一副若有所思的表情。抽着烟，我们都没有说话，只盯着前方。路上车很少，速度飙得很快，车窗没闭，嗖嗖的空气像冰冷的尖刀，能把天地割开。我知道他在享受这点快感。雪茄的味道很重，老烟民知道只含在口中，不能进肺，以免醉烟，掌控的能力让人在快感与危险之间摇摆。

下午2点，临近米拉山口，这是拉萨与林芝之间海拔最高的途经点。爬坡太久，车有点喘不上气，油门的轰鸣声振奋着大家的精神。山上大雾，也可能是云，周边一片白茫茫，忽然有人喊了一声“到了，到了”……车外风很大，夹着冰冷的水汽，供路人短暂停留的平台上空空荡荡，刻着海拔5013m的石碑，像站岗的哨兵，这时显得格外庄严。

垭口两侧的山峰就在不远处，被编织成网的经幡包裹着，山坡上矗立的经幡塔（白塔）在大风中甩出厚重的哗哗声。寒气逼着我们不自觉地想往车里钻，经幡的咒语却又将我们拉了回来，我爬上山坡，走进塔里，随着飘动的五彩经幡转了一圈又一圈。千百年来流传于此的信仰，风每吹动一次经幡，就将上面的经文诵读一遍。诵经声在云雾中飘荡，我们虽不懂佛经，但能感受到一种力量，犹如身临一场灾难前的宣战仪式，面对狂风，尽情高唱。

在经历了近一年的快速发展之后，公司突然爆发了大股东的资金危机，完成开发的产品没钱生产，而此时的团队已上六百人的规模，没有资金补充，支撑不了多久。随后进行的跨公司合并也没能缓解危机，双方的文化冲突反而增加了管理上的难度，耗费着大量精力。犹如超载的客车想在汽油烧尽之前靠速度冲出浓雾，越是着急越容易犯错。随着不断有新项目推出又被叫停，公司不但失去了最初的专注与高效，也折腾完了团队的朝气。

当缺钱成为公司的新常态时，我时不时会想起华为内刊上的一篇文章，之所以记得深刻，是因为华为总能找到符合人性的通俗语言，把复杂的价值观灌输到员工心里。我曾毕恭毕敬地摘录在笔记本上：

“管理上最大的问题在于不重视预算与核算的管理。从管理层到员工，很少有经营的念头，只是一味地埋头做事。西方企业总结了当今几百年的经营理念，最终把企业一切活动的评价都归结到唯一的、可度量的标准上：钱来度量。

“很多管理者在制定工业计划和措施时，很少考虑成本因素，好像一切活动都不要钱一样。如此，变革和IT项目的评审及实施，在需求受理阶段谁也不考虑资源和成本因素，业务部门一味地提需求，反正是免费的晚餐，有没有资源是IT的事，而IT部门也没有可信服的标准来衡量IT投入与业务收益之间的关系，常常是在工作量远远超出能力的情况下，还被迫接受大量需求。硬着头皮做出来的IT产品，质量根本无法保证，造成业务不满意，再投入更多资源去修复缺陷，如此恶性循环。其实，每个家庭的日常生活中，要置办什么家具、购买什么物品，都是根据自身经济能力来做决定的，按‘预算管理’是一件再自然不过的事。但一到单位，钱好像就再也不是问题了。再深入一步考虑，无论企业做什么事，怎么做事，最终目的是活下去。而活下去的前提是有合理的利润，说白了还是要归结到财务指标上。因此，以预算来管理和衡量所有业务活动，是简化管理流程，提高企业整体效率最有效的手段。”

早期的顺境，蒙蔽了大家的心智，我们以自己的一套思维方式去追求高效，却忽略了高效最本质的那个元素。我们习惯靠钱去解决问题，缺什么买什么，却很少思考是否有不花钱的解决之道。可惜商业社会是个弱肉强食的世界，不会因为反思就奖你肉吃，自救是唯一能生存下去的当务之急。所有人都觉得不该轻易放弃，我们既然有人也有技术，主干道如果走不通，我们可以试着拆成小纵队走小路，总该有条道能走出去。于是一时间，越来越多的小项目在团队里自发地生长出来，一股热情、一点希望又重新燃起。

过了米拉山口，一路下坡，很快就冲出了云雾。随着海拔变低，旷野上先是出现了大片的草甸和灌丛，再后来林海成了主要的风景，确有小江南的秀丽。车道两旁参天的大树遮挡了光线，给人已近黄昏的错觉，所以我们一路未歇。直到临近林芝城区，进入开阔的尼洋河滩，才有种重见天日的感觉。这里的云层很高，一天没有下雨，城里广场上藏族同胞围成大圈跳着锅庄舞，我们又开始惦记阳光洒满南迦巴瓦的那个画面。

可惜西藏的八月是属于雨水的，后半夜的暴雨打消了所有人的美梦，早间频道全是多处桥梁被洪水冲垮的新闻。餐桌上，大家商定，既然来了，总得有始有终。于是重新规划了线路，趁早就出发了。途中不断有折返的车辆告知鲁朗过不去了，前面桥段已经封路。我们总是谢过之后继续前行，随着导航，驶出了国道，走在不知名的小路上，先沿着尼洋河，后来挨着雅鲁藏布江。穿过每个村庄，都要在泥滩路和爬山路间起起伏伏地切换。我们根据几个人的驾驶特点与路况做了驾驶匹配。体重最轻的开雨水没过路面的地方，因为担心载重让轮子陷进泥中，除了驾驶员，其他人都下车步行。耐性好的开带石头的泥塘路，绕得过深泥坑还躲得开突起的石头，否则底盘传来的撞击声让人有种车要散架的恐惧。性格刚烈的去开爬山路，大雨过后的陡坡泥泞打滑，只能靠冲，每过一辆车，就会留下深深的车辙……原本三个小时的车程，最终走了九个小时。直到天黑，终于住进雅鲁藏布江边的客栈，南迦巴瓦就在我们对面，大雨还在无休止地下着。

第二天清晨，我们久久伫立着，云带像一条哈达裹住了神山，若隐若现。就像梦想，她就在那，无数回地向往，但够不着。

因为够不着，就不该来吗？没有人后悔这趟旅程，没有人咒骂这场大雨，也没有人抱怨昨天九个小时的颠簸……我们来过，这就是我们想要的。

公司最后的那场游击战也在意料之中，没能收到成效。当裁员的命令一拨又一拨地下达时，曾经并肩作战的兄弟面对离别，有悲愤但又无奈。追逐梦想，不会总能开花结果，但至少我们来过，这就足够了。

公司的生命还未结束，我还在这里，很多兄弟也还在这里，说不清楚为什么要坚持。

两年前的西藏游接近尾声的那个傍晚，我们走在圣湖边上，夕阳铺满纳木错的那一刻，如沐神恩。美好，或许都是不期而遇的。