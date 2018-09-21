传荣耀将彻底从华为体系中脱离 成立独立公司

原标题：荣耀独立将在即，从此华为是路人？

作者：古泉君

虎嗅独家获悉，华为手机的互联网子品牌荣耀，将要彻底从华为体系中脱离，成立独立的公司。

荣耀（Honor）是华为旗下在2013年推出的互联网手机品牌，彼时，由小米开创的互联网手机模式风头正盛，厂商们看到了这种创新模式的潜力，荣耀、一加、INUI、努比亚等的互联网子品牌在这段时间相继成立。

虽然是后来者，但荣耀背靠华为这颗大树，在技术、渠道、售后等方案都有着天然的优势。经过几年的运作，荣耀已经站稳了脚跟，并且在出货量上已经超越前辈小米，荣耀总裁赵明也屡次表示荣耀是如今国内第一大互联网手机品牌（虽然小米已经不再标榜自己为“互联网手机”了）。

赛诺公布的“真”销量数据

互联网手机的一大特点就是砍掉中间商渠道，从而榨取出更高的性价比，荣耀依靠1000元~3000元档位机器的大量出货，贡献了整个华为体系近一半的销量，为国内份额第一的成立下了汗马功劳。

不过，虽然是两个独立的品牌，但华为和荣耀还是“亲哥俩”，同样隶属于消费者事业部。那么，荣耀为什么要在这个时候选择独立呢？

其实从最近的一些形势中，已经可以看出一些端倪。

首先来看看在当下，成立一加独立公司的必要性。

第一，强化品牌形象。

成立子品牌的意义就是建立新的品牌形象，和华为主打商务、高端不同，荣耀一直定位于年轻人，主打性价比和粉丝营销。每次发布会上，赵明都要重复那句“荣耀一直致力于打造年轻人喜爱的科技潮品”，并且都会在发布新品前，都会介绍一下最近又赞助了类似极限运动、机器人大赛等这类年轻人喜欢的项目。

在这点上一加就是个很成功的例子，如果一直是作为OPPO的某条产品线或是子品牌，那么其发烧友和极客的品牌形象肯定是无法建立起来的，靠着这点热销海外更是无从谈起。

而做通讯设备和B端业务起家的华为，在思维、营销模式上还是偏传统，荣耀算是迈出了积极的一步，而从子品牌升级到成立子公司，则是进一步强化新的定位，和过去彻底“SayGoodbye”。

同时，荣耀也可以放下身段去做入门机，而不用担心低价产品会给华为品牌带来负面影响。

第二，出海。

现在出海是国产手机的主旋律，而子品牌又是出海的惯用手法。小米POCO、OPPO的Realme，再加上一加无不如此。而对于华为来说，子品牌的意义还要更大。

由于某些众所周知的原因，华为在部分西方国家的进展并不顺利，甚至在被禁售以后，还传出了华为将完全撤出美国市场的消息。

如今出海大战如火如荼，荣耀的主要对手小米，除了印度，已经进入了越来越多的市场。财报显示，财报显示，小米海外市场收入已占总收入的36.3%，2018年第二季度达164亿元，同比增长151.7%，发布会上林斌介绍，小米手机在全球25个国家和地区的智能手机市场，已经进入前五。

而荣耀作为曾经为狙击小米而生的品牌，肯定不愿意把海外市场拱手让给小米。这时候，独立就更是必走的一条路，独立出来的荣耀不必再背负着华为的“包袱”，做到更短平快地扩张。

另外，最近还有一些信号不得不提。

9月3日晚，前华为消费者业务CMO张晓云今日在微博发文称，根据公司的最新安排，自己将回归荣耀手机，担任荣耀首席战略和品牌发展官。

张晓云2001年加入华为，从事研发、销售、营销工作。第二年加入华为终端团队。2012年荣耀成立，出任荣耀CMO，2015年3月被调任担任华为消费者业务CMO。今年3月19日，华为终端再次进行人事调整，张晓云卸任终端CMO，重新任命为华为消费者业务首席品牌官。主要负责华为终端产品的全球品牌推广工作，当时腾讯《一线》曾报道，有知情人士称这是华为为了进军美国市场而做的调整。

而华为这半年的经历我们也都看在眼里，败走美利坚几成定局，而张晓云重新回到荣耀，有极大可能是为了在荣耀身上延续“出海梦”。

另外，今年签下易烊千玺作为代言人而销量大增的NOVA系列，有消息称未来也会成立独立的子品牌进行运营。

如此一来，华为主打高端对抗苹果三星，NOVA继续代言人和线下路线对抗OV，而荣耀则延续狙击小米的使命，产品线泾渭分明，分工明确。

甚至，就在iPhone发布会刚刚结束时，坊间传言称华为将被国资委收购，正在逐渐回收员工手中的股权；另有消息称华为将对业务分拆，分为企业级市场和消费者市场的两个独立子公司。

虽然华为辟谣了这条消息，但我们也能从中嗅到一丝变革的味道。

目前关于荣耀独立的更多信息还没有披露，总之，这个华为用来狙击小米而成立的互联网子品牌，正在展现更大的野心。

不过，独立运营也带来了一个非常严重的问题，那就是荣耀的出货量将不再被视为华为的一部分，出货量腰斩后，华为超越三星的目标就更加遥远了。但独立势在必行，可能是华为和荣耀有了新的目标吧。