史上最贵iPhone开售未见排队长龙：黄牛只肯加两百

苹果 南 京东 路店门口排队取机的人群 21日一早路店门口排队取机的人群

原标题：史上最贵iPhone开售未见排队长龙：黄牛收购只肯加两百

澎湃新闻记者 周玲

苹果史上最贵的iPhone今天起正式开售。

9月21日一早，上海，苹果各大零售店门口出现排队人群，他们是首批等待取新机——iPhone XS、iPhone XS Max的用户。

当天上午，澎湃新闻记者在苹果南京东路店和环贸店看到，两家店门口前来取机器的人三三两两，排的队伍并不长，但陆续有人来。

苹果南京东路店门口站着几个黄牛，但他们只收iPhone新机的顶配版——iPhone XS Max的512G版，官方售价12799元，黄牛愿意加价200元收机，其他型号不收。

据苹果店店员介绍，今天没有提前预定的话，在店内依然无法购机，建议消费者去苹果官网预约。

苹果官网显示，现在预购的话，大约在10月9日-13日可以拿到机器。

黄牛称摸不透行情

黄牛是新款iPhone发售时苹果店外的标配，但今年几位站在苹果店外的黄牛有点摸不透行情。

一位黄牛对澎湃新闻记者表示：“目前只收大的512G版的，你有的话给你加价200块，机器没有取的话我帮你去取帮你付费，然后再给你200元这样更省事”，“其他款不收，这行情摸不透，也许明后天就机器到处都是。”

一位买了iPhone XS Max 512G版的用户表示，愿意加价500元卖出，双方讨价还价半天，最终是否成交未知。

黄牛只愿加价200元收512G版的iPhone XS Max

近年来，苹果对iPhone新机采购预售制度，消费者在网上预购成功，约好具体时间，才能到店内取货，因此新机正式发售当日，已经不如iPhone刚进入中国时那般热闹。

随着苹果供应链整合越来越成熟，以往的一机难求状况已经成为历史，稳定供货导致很多果粉已不太愿意从黄牛手中加价购买。

今年iPhone XS/iPhone XS Max的高定价，更是把很多潜在买家拦在门外，很多人可能还会观望一段时间才会决定是否购买。

这些因素都导致了苹果店外的黄牛数量在减少，黄牛的赚钱效应也在下降，不少大黄牛已经不再亲自出马了。

也有报道称，目前除iPhones Xs Max （512G）版本外，iPhone Xs 、iPhone Xs Max在非官方渠道价格已经全线跌破官网报价，已有黄牛在官网退货。

不过，澎湃新闻记者查询多家电商平台发现，尚未看到苹果新机降价的信息。

有分析师称“销售情况基本符合预期”

新款iPhone的第一批用户主要是忠实果粉，他们抢购希望第一时间使用上新款机器。这些用户对新款iPhone非常了解，也基本上不会换别的品牌机器。

另外，第一批预定的用户中还有不少黄牛或希望转卖获得差价的用户。

但更多的iPhone用户会选择在稳定供货后陆续购机，网购、实体店购买或运营商套餐形式。

iPhone XS/XS Max主要卖点是强大的A12芯片带来手机性能的提升，较上一代iPhone X使用起来明显感觉更流畅，系统更轻。

其次，iPhoneXS/XSMax摄像头的改进也非常明显，拍摄照片层次分明，尤其暗光拍摄场景拍摄效果提升。

iPhone XS摄像头提升很明显，图为拍摄样片

对喜欢自拍的用户来说，iPhoneXS/XSMax的前置摄像头终于可以给用户“加分”了，虽然依然没有国产手机的自动修图功能，但苹果新机的自拍也在“自然”的基础上提升了画质效果。

但今年苹果新机高高在上的价格让很多用户有所迟疑。

IHS Markit手机市场高级分析师李怀斌表示，早上的发售现场人比较少，主要是提前预定的人，10点以后人会逐渐多起来，去体验新款iPhone。

“价格是一个方面，另外今年是小年，销售情况基本符合预期。”李怀斌表示，从苹果新产品的技术升级以及价格定位可以看出，苹果在高端手机市场的主导优势依然非常明显，仍然坚持苹果自身的产品迭代节奏，以及高端品牌的定位。

李怀斌认为，与其他手机品牌不同的是，苹果在硬件上继续坚持利润导向，追求产品的毛利率，靠服务和体验来获得产品销量以及市场占有率，已经构建的完整的生态系统，又使得竞争对手在相同档位产品能够给苹果带来的竞争压力并不会很大。

Apple Watch Series 4蜂窝版年内会推出电信版

9月21日一早，澎湃新闻记者在上海的部分苹果店看到，前来取机的多为购买新款iPhone的人，未见购买新款Apple Watch Series 4的人。

但新款Apple Watch Series 4较之前三代提升和改变还是非常大的。首先是表盘变大了2厘米，其次设计边框更窄，使得屏占比更大，照片、地图等功能在Apple Watch 上更得以清晰的呈现。

其次，新款Apple Watch 对健身、健康等需求更为关注，心率监控可以设定区间，出现异动的话可以提醒报警。

之前苹果全球发布会上展示的新款Apple Watch 心电图功能大受欢迎，但目前为止，中国区何时推出还没有时间表。

不过，澎湃新闻记者也获悉，今年底会有支持中国电信的蜂窝版Apple Watch推出。

所谓蜂窝版Apple Watch是指有独立的通信功能，可以打电话、发短信等。比如外出散步、购物等无需再随身带着手机也可以保持与外界保持通信联系。