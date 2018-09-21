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光明网评论：三大电信运营商真不知道问题在哪吗？

光明网评论：三大电信运营商真不知道问题在哪吗？
2018年09月21日 10:53 新浪科技综合
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　　原标题：三大电信运营商真不知道问题在哪吗

　　来源：光明网

　　作者：光明网评论员

　　光明网评论员：昨天（9月20日）有媒体报道说，国务院第八督查组邀请10名网友与三大电信运营商见面。针对新老用户资费差距大的问题，三大运营商作出了回应：中国移动的回应说，将公示所有在售资费套餐，新老客户不同权一经发现严肃处理；中国电信表示，将在一个月内整改到位，如发现问题严肃问责；中国联通则回应，将严格保证新老客户同权，如有违规行为一经发现严肃处理。

　　三大电信运营商的上述表态，让人琢磨再三。在回应中，有两家电信运营商用了“一经发现”的词句，言外之意就是已经基本上没有问题，有问题也只能是“一经发现”了；一家电信运营商承诺“一个月内整改到位”，意即现在还存在问题，一个月以后也是“如发现……”，和“一经发现”的意思相同。

　　然而，所谓“新老用户资费差距大的问题”，真是这么简单么？三大电信运营商的上述回应，真有点“没来的请举手”的意蕴。新老用户资费差距大的问题，更主要的是由提速降费的政策所带出来的问题。对这一政策，上至国务院、下至政府主管部门都在大力推进，并将之纳入政府的施政目标之一。当然，实现这一施政目标，全有赖于三大电信运营商对政策的理解和执行。

　　提速降费政策，是国家新时期整体发展战略在电信领域的具体体现，因而这一政策是普惠性的、无差别的。既是普惠，按照常识，电信运营商应该采取最简洁、最直观、最让人感受得到的办法来落实这一政策。什么是最简洁、最直观、最让人感受得到的办法呢？显然，直接在老用户的既用套餐内增加流量或通话时间、提高上网速率，就是最简洁、最直观、最让人感受得到的办法。而现在三大电信运营商的营销策略，则是通过“折腾”用户，来迟滞乃至变相取消提速降费的普惠性：老用户不愿意“折腾”变更套餐，那就不能享用提速降费的实惠。

　　老用户的既用套餐中，流量很少、通话时间相对较长。在移动社交媒体的通话功能已经逐步取代移动电话功能后，电信套餐内的大量通话时长及其资费被沉淀至电信运营商的账薄上，成为其巨额利润的重要来源。变更通话时间和流量的设置比例，既简单易行，又惠及用户，为何不做？而运营商不惜大量客服成本向老用户推销的“升级”套餐中，除了资费升级以外，噱头更多，不是通话时间畸少——目的在于让用户“餐”外用资，就是流量说法多多（参见光明网评论员文章《电信套餐是优惠还是挖坑，你说呢》），根本让人体会不到提速降费的实惠究竟在哪。

　　放着简单易行的办法不用，非要逼迫老用户去“麻烦”客服，更改套餐，而后才能享有国家提速降费的普惠政策，这个招数和套路，正是电信运营商采取的市场营销策略。由此看来，三大电信运营商在执行国家提速降费政策时，设计了一套异常繁琐的套路，依然用其惯常的套餐套路来应对和执行普惠性的政策。这种营销策略的设计“理念”，就是以看似合理的差别化的市场营销策略，来抵消和变相抵消国家普惠性的政策，而又可将非普惠性的结果，归结为客户、尤其是老客户自己“嫌麻烦”“懒得”变更套餐。

　　所以，哪里还用什么“一经发现”，哪里还用什么“如发现”，这么明显的问题——国家普惠性政策被市场营销策略消解和变相取消——不去解决，反而要去“一经发现”其他问题，这不是顾左右而言他吗。直接给老用户增加“福利”，难么？

　　

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