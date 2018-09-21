中国联通：已解决"国务院大督查"转办事项34项

来源：C114通信网

C114讯 9月21日消息（林想）2018年国务院大督查正在全国范围进行。今年大督查首次把中国电信、中国联通、中国移动纳入督查范围，并邀请网民与三大电信运营商面对面沟通交流。在交流会上，中国联通集团公司副总经理买彦州表示，中国联通共收到“国务院大督查”转办事项42项，经梳理核实，短期内能解决40项，目前已妥善解决34项，其余问题正在加快协调解决。

在网络覆盖方面，对于移动网络信号差问题，着力解决居民区、机场、车站等热点区域覆盖和容量问题，联合互联网公司推出业界首个基于APP业务体验的无线优化解决方案。同时针对此次督办涉及的热点小区，年底前通过新建基站和直放站等方式，解决弱覆盖问题。

对于宽带速率不达标问题，在全面提升网络能力的基础上，以端到端为出发点，找出影响客户感知的问题，持续推动问题解决。

在业务规则方面，对于靓号政策执行不到位问题，进一步加强管理，做到靓号规则公开透明，充分保障用户知情权，避免服务争议。同时结合客户需求，提供满足用户需求的高适配产品。

对于异地销号问题，已经陆续推出部分区域和手机营业厅的试点服务，力争在今年年底推出自有营业厅异地销户业务。

在服务质量方面，对于流量争议问题，完善用户上网流量查询系统功能，优化高额流量预警及短信提醒功能，让用户明明白白消费，保障客户权益。

对于增值业务不规范定制问题，正在组织开展全网增值业务不规范定制专项治理，年底前完成统一认证平台的建设及割接上线，实现用户消费增值业务的二次确认。

对于业务宣传告知问题，要求全国各经营渠道主动公示套餐规则，明示各类在售资费方案。营业厅业务规则上墙展示，在厅内海报、宣传单页上明确清晰展示。

此外，买彦州表示，这次国务院大督查为中国联通“全面改进服务能力”专项行动打响了发令枪，中国联通正在加紧安排部署全集团的“大检查、大整治”。中国联通要在收集的网民意见和今天各位朋友面对面提出的宝贵建议基础上，举一反三，梳理问题清单，查找问题根源，建立持续改进服务能力的长效管理机制。同时，将明确各级分公司落实整改的责任目标，对整改不到位、解决不彻底的责任单位、责任人，强化问责追究机制，确保各项整改要求落实到位。