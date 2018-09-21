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中国电信：10月1日起终止2G/3G手机终端入库

中国电信：10月1日起终止2G/3G手机终端入库
2018年09月21日 09:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 9月21日上午消息，中国电信CTTA终端产业联盟发布通知称，根据业务发展情况及中国电信集团要求，自2018年10月1日起，停止2G和3G手机终端的入库。之前完成报备的产品请在9月30日前完成入库，未完成的届时终止流程。

　　以下为《要点通知》全文：

　　关于产品入库相关调整要点的通知——2G/3G手机终端入库停止等6项调整要点

　　各合作伙伴，

　　根据业务发展情况及中国电信集团要求，产品入库工作做出如下调整，具体如下：

　　1、自2018年10月1日起，停止2G和3G手机终端的入库，之前完成报备的产品请在9月30日前完成入库，未完成的届时终止流程。

　　2、非蜂窝类终端产品CTEI注册测试查询功能上线。

　　即日起终端厂商可进行CTEI自测，功能目录：产品管理-泛智能终端管理-CTEI测试查询。通过该功能，厂商可自主查询本品牌产品下非蜂窝终端CTEI测试号段的激活情况。查询系统同步时间预计10-15分钟激活，查询可在15分钟后进行。

　　测试号段为：已分配号段中最后99个串号

　　后续非蜂窝终端需完成CTEI自测，确认验证功能无误后再提交入库样机和入库正式测试。

　　3、泛智能终端多版本功能上线通知。

　　泛智能终端多版本指在主版本产品核心部件和功能不变的前提下，存储、摄像头等硬件版本不同、业务需求特别定制软件版本、不同渠道版本版本等，均可在主版本下增加新版本入库，其中属进网管理范围的终端应取得工信部多版本备案通知书。新增版本按照样机管理要求每增加一个版本需提供2台该版本的入库封样样机。

　　4、终端采购模式厂商自行填报上线通知。

　　终端采购模式由厂商自行填报，产品库管理员审核修改。多版本产品采购模式应分别勾选。非集采终端需同时勾选“省分采购“和”社会化采购”、不得勾选“集团采购”；集采终端需勾选“集团采购”、不得勾选“省分采购”和“社会化采购”，集采产品同时须联系终端公司商务物流部邮件确认采购模式。

　　5、新增eSIM终端和eSIM芯片卡入库流程和要求，流程见下图：

　　6。寄送至终端公司的入库样机变更收件方名称，具体如下：

　　收货地址：

　　北京市西城区北新华街29号昌盛大厦4层 100031

　　收件方：产品部产品管理室（入库样机）

　　联系方式： 17344494561

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