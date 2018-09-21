新浪科技> 电信 > 正文

三大运营商8月份数据报告：中国移动表现最为突出

三大运营商8月份数据报告：中国移动表现最为突出
2018年09月21日 08:59 新浪科技综合
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：C114通信网

       原标题：三大运营商8月份数据报告：中国移动喜提“三好学生”称号

　　昨日，三大运营商发布了8月份的运营数据报告。相比7月份，三大运营商在移动业务、4G业务以及宽带业务上均有小幅增长。但是整体来看，中国移动的表现更为突出。在移动业务上，中国电信增量第一，这已经是中国电信连续数月保持增量第一的成绩了。但是整体来看，中国移动的移动用户的体量还是最大的。

　　在4G业务上，中国移动持续保持领先优势，当月净增642.8万，其他两家运营商基本和7月份持平。在宽带上，中国移动“有如神助”，8月份净增372.5万，虽然比7月份只多了六十多万用户，但是横向和电信、联通比较，372.5万的宽带净增量还是让同行“望而生畏”。

　　如果按照这样的发展势头，移动下个月就将赶超中国电信拿下宽带用户第一的称号。

　　4G业务：三大运营商势均力敌

　　近日，苹果发布了双卡双待的新品手机，这说明了现在双卡双待的手机正在成为趋势。因此，在人口红利消退殆尽之后，三大运营商在主卡槽之外开始争夺第二卡槽的主权。在经过广大基础员工和代理商大规模走村穿巷扫街入户营销后，三大运营商的4G业务仍能保持持续扩张。

　　根据三大运营商发布的数据显示，8月份，中国移动不出意外仍然是用户增量第一。相比之下，中国移动和中国联通4G用户和上月有所增长，中国电信基本和上月保持持平。

　　中国移动8月份移动用户总数达到9.12977亿，当月净增客户数301万，2018年8月份，4G客户数当月净增642.8万，累计达到6.89755亿。从4月之后，中国移动的4G用户基本上月月攀升。

　　中国电信8月份移动用户净增404万户，当年累计净增用户4098万户，总数达到2.9094亿户。其中。4G用户净增447万户，当年累计净增用户4509万户，总数达到2.2713亿户。纵观中国电信1至8月4G用户净增图表，基本上保持在同一个水平线上，整体较为稳定。

　　中国联通2018年8月移动用户当月净增268.6万户，累计达3.07216亿户；当月净增4G用户407.5万户，累计达2.10845亿户。在5月之后，中国联通正在进一步恢复“元气”，8月份的4G用户净增数又上了一个新台阶。

　　宽带业务：中国移动稳拿第一

　　在今年下半年，中国移动和中国电信在宽带业务上的“较劲”成了业界关注的热点。中国移动数月攀升的用户数让中国电信如坐毛毡。在近日召开的中国电信终端产业联盟第十次会员大会上，中国电信称其家庭宽带用户已经达到了1.6亿户，稳居全球第一！但是现在看来，在移动的强势攻略下，宽带用户第一的宝座迟早要易位。

　　数据显示，中国移动有线客户总数达到1.41868亿，本月净增客户数372.5万，本年累计净增客户数2918.1万。中国电信固网宽带用户净增81万户，当年累计净增用户917万户，总数达到1.427亿户。中国联通在固网业务方面，固网宽带用户当月净增40.8万户，累计达7961.8万户。

　　针对中国移动和中国电信的宽带市场恩怨，C114曾发文剖析《新老豪门固网对决：移动、电信同步上调年度增长目标》，一个是固网宽带市场的老牌豪门，另一个则是年轻气盛的固网新锐，可以说谁也不让谁。作为固网宽带市场的新兵，中国移动在固网宽带市场大有后来者居上的架势，目前距离逆袭只差一步。在上半年的业绩发布会上，中国移动将今年宽带用户发展目标从2100万户调高至3000万户，中国移动今年的宽带用户数量有望超过1.4亿户。

　　面对中国移动在固网宽带市场上的步步紧逼，中国电信也终于按捺不住了。在中国电信2018年中期业绩发布会上，谈及在固网宽带业务上有可能被中国移动超越的问题时，中国电信执行副总裁高同庆表示，为把握机会进一步扩大规模，将今年宽带用户净增目标增至1200万户。

　　虽然作为收入的重要“粮仓”，运营商在固网宽带业务方面竞争激烈本无可厚非，但奉劝运营商不要过于沉迷价格战，“杀敌一千，自损八百”的事情长远来看并不划算。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有