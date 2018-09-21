三大运营商8月份数据报告：中国移动表现最为突出

来源：C114通信网

原标题：三大运营商8月份数据报告：中国移动喜提“三好学生”称号

昨日，三大运营商发布了8月份的运营数据报告。相比7月份，三大运营商在移动业务、4G业务以及宽带业务上均有小幅增长。但是整体来看，中国移动的表现更为突出。在移动业务上，中国电信增量第一，这已经是中国电信连续数月保持增量第一的成绩了。但是整体来看，中国移动的移动用户的体量还是最大的。

在4G业务上，中国移动持续保持领先优势，当月净增642.8万，其他两家运营商基本和7月份持平。在宽带上，中国移动“有如神助”，8月份净增372.5万，虽然比7月份只多了六十多万用户，但是横向和电信、联通比较，372.5万的宽带净增量还是让同行“望而生畏”。

如果按照这样的发展势头，移动下个月就将赶超中国电信拿下宽带用户第一的称号。

4G业务：三大运营商势均力敌

近日，苹果发布了双卡双待的新品手机，这说明了现在双卡双待的手机正在成为趋势。因此，在人口红利消退殆尽之后，三大运营商在主卡槽之外开始争夺第二卡槽的主权。在经过广大基础员工和代理商大规模走村穿巷扫街入户营销后，三大运营商的4G业务仍能保持持续扩张。

根据三大运营商发布的数据显示，8月份，中国移动不出意外仍然是用户增量第一。相比之下，中国移动和中国联通4G用户和上月有所增长，中国电信基本和上月保持持平。

中国移动8月份移动用户总数达到9.12977亿，当月净增客户数301万，2018年8月份，4G客户数当月净增642.8万，累计达到6.89755亿。从4月之后，中国移动的4G用户基本上月月攀升。

中国电信8月份移动用户净增404万户，当年累计净增用户4098万户，总数达到2.9094亿户。其中。4G用户净增447万户，当年累计净增用户4509万户，总数达到2.2713亿户。纵观中国电信1至8月4G用户净增图表，基本上保持在同一个水平线上，整体较为稳定。

中国联通2018年8月移动用户当月净增268.6万户，累计达3.07216亿户；当月净增4G用户407.5万户，累计达2.10845亿户。在5月之后，中国联通正在进一步恢复“元气”，8月份的4G用户净增数又上了一个新台阶。

宽带业务：中国移动稳拿第一

在今年下半年，中国移动和中国电信在宽带业务上的“较劲”成了业界关注的热点。中国移动数月攀升的用户数让中国电信如坐毛毡。在近日召开的中国电信终端产业联盟第十次会员大会上，中国电信称其家庭宽带用户已经达到了1.6亿户，稳居全球第一！但是现在看来，在移动的强势攻略下，宽带用户第一的宝座迟早要易位。

数据显示，中国移动有线客户总数达到1.41868亿，本月净增客户数372.5万，本年累计净增客户数2918.1万。中国电信固网宽带用户净增81万户，当年累计净增用户917万户，总数达到1.427亿户。中国联通在固网业务方面，固网宽带用户当月净增40.8万户，累计达7961.8万户。

针对中国移动和中国电信的宽带市场恩怨，C114曾发文剖析《新老豪门固网对决：移动、电信同步上调年度增长目标》，一个是固网宽带市场的老牌豪门，另一个则是年轻气盛的固网新锐，可以说谁也不让谁。作为固网宽带市场的新兵，中国移动在固网宽带市场大有后来者居上的架势，目前距离逆袭只差一步。在上半年的业绩发布会上，中国移动将今年宽带用户发展目标从2100万户调高至3000万户，中国移动今年的宽带用户数量有望超过1.4亿户。

面对中国移动在固网宽带市场上的步步紧逼，中国电信也终于按捺不住了。在中国电信2018年中期业绩发布会上，谈及在固网宽带业务上有可能被中国移动超越的问题时，中国电信执行副总裁高同庆表示，为把握机会进一步扩大规模，将今年宽带用户净增目标增至1200万户。

虽然作为收入的重要“粮仓”，运营商在固网宽带业务方面竞争激烈本无可厚非，但奉劝运营商不要过于沉迷价格战，“杀敌一千，自损八百”的事情长远来看并不划算。