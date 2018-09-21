苹果涨价拉升业绩 10月华为携新版双卡双待入场竞技?

原标题：苹果涨价拉升业绩10月份华为携新版双卡双待入场竞技?

■本报记者 矫 月

今年苹果iPhone Xs、iPhone Xs Max和iPhone XR三款新手机发布之后，引起市场热议。

在新款iPhone顶着“功能提升不大”、“让人记住的新功能几乎没有”、“苹果的已经没有创新”等言论后，华为副总裁余承东更是在微博说到：“稳了，我们十月十六日伦敦见！”

面对种种舆论压力，新款iPhone将于9月21日开始发售。那么，今年的新iPhone开售将会出现怎样的情况，面对五位数的价格，还会不会有果粉排队抢购呢？

据苏宁易购内部人士向《证券日报》记者透露：“截至9月20日15:00，在苏宁易购平台，今年发布的新品中，最贵的iPhone XS Max 512GB版本，预约人数已达45.1081万人次，在正式开售之前，仅这一款新机的预约人数有望突破50万人。”

靠涨价拉升业绩？

可以说，在苹果发布会将近两个小时的时间里，给众多消费者印象最深的就是苹果高管们一直在谈论的更大、更有活力的屏幕，更快的处理器和更好的摄像头。

但是，除了屏幕会变大的概念外，新iPhone其它功能的亮点很少，而唯一能取悦果粉的就是双卡双待的功能了。

要知道，早在十多年前，双卡双待手机就在中国开始风靡，但iPhone一直坚持单卡设计。因此，此次新iPhone采用特别卡托的形式被认为是给中国消费者特定的功能。

虽然，果粉很吃新iPhone双卡双待功能这一套，但是，上万元人民币的高价也让市场为之惊叹，甚至有人开始预测新iPhone会遭冷遇。

有业内数据显示，目前苹果公司的iPhone手机售价在449美元到1449美元之间，均价就是765美元。这一价格与去年636美元（售价从349美元到1149美元）的平均价格相比提高了20%。

《证券日报》记者发现，年年提价已经成为苹果发新品后的必备项目。在去年的iPhone X发布后，苹果将高端手机的基本价格上调至999美元，较2016年的iPhone 7 Plus上涨了230美元。此后，苹果推出了售价1099美元的iPhone Xs Max，进一步推高了价格。即便是苹果的新款低价手机，售价749美元的iPhone Xr，也比iPhone 8贵了50美元。

可以说，年年涨价的苹果手机为公司业绩增长贡献颇多。据苹果刚发布的第三季度财报显示，苹果当季营收为533亿美元，比去年同期的454亿美元增长17%，净利润为115亿美元，比去年同期增长32%。但当季苹果手机销量仅比去年同期的4102.6万部增长了1%。

由此可见，苹果的涨价策略大大拉升了公司的业绩。

万元手机唱衰后热销

对于越涨越贵的苹果手机，郭明祺在其最新的分析报告中表示，由于iPhone XS缺乏外观上的创新及并没有什么新功能使得消费者对新机的态度不是很友好，相对于手里的iPhone X，消费者升级设备的欲望并不大，因此此次的预订量低于原先预期的15%-20%。

可以说，在iPhone Xs Max高配版价格已经达到了12799元的高价的同时，苹果新iPhone销量再次被行业唱衰，当前黄牛对待iPhoneXs系列也很悲观，不敢大量囤货。

但是，在众多唱衰的情况下，《证券日报》记者发现，越贵的苹果手机卖的越好。

据苏宁易购提供的数据显示：iPhone XS的预约人数要低于iPhone XS Max，同样，据苏宁易购平台9月20日15:00的预约数据显示，512GB的iPhone XS预约人数为31.5694万人次，相比iPhone XS Max的人气少了近三分之一，这也与国外分析师预测的iPhone XS Max会比iPhone XS更畅销相吻合。

“而在今年发布的三款新机中，价格最低的iPhone XR目前预约人数也是最低，截至9月20日15:00，苏宁易购iPhone XR预约人数为14.1082万人次。”据苏宁易购内部人士向《证券日报》记者分析，这一情况或许与iPhone XR的开售时间在10月份有关。

该人士表示，双卡双待的iPhone XS Max有望成为今年新机中最畅销的一款，即使它的售价高达12799元。

华为“稳了”？

值得一提的是，在苹果推出双卡双待的新手机后，华为副总裁余承东直言“稳了”。而据市场传言称，在苹果只有一个卡可以实现4G的情况下，华为的新手机Mate20有可能已经实现了双卡双VoLTE双通技术。

据了解，双卡双VoLTE双通就是指当我们的一张卡在打电话时，另一张卡也可打进来，并可以接听，而且，无论主卡还是副卡，在打电话时，另外一张卡都可同时上网（两张卡都开通VoLTE功能）。

据消息，如果是单通，当你跟队友游戏时，另外一张卡接电话就会断线。但有了双卡双VoLTE双通技术，可以打游戏、接电话两不误，提升了用户体验。

在市场人士看来，华为在苹果发布会后发声“稳了”，说明华为新手机面对苹果将无压力。而从最新数据来看，华为正慢慢赶超苹果。今年上半年，华为智能手机全球出货量达9500万部，市场份额首次超越苹果，跻身全球第二。可以说，华为在全球智能手机市场低迷时，保持高速增长，得益于华为在技术上领先释放出来的能量，赢得了越来越多消费者的认同。

10月16日，华为Mate20将在伦敦登场，在华为新手机发布后，会对苹果新手机的销售产生怎样的影响，市场将拭目以待！