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三大运营商：进一步提速降费 并严查“杀熟”问题

三大运营商：进一步提速降费 并严查“杀熟”问题
2018年09月21日 01:41 新京报
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　　三大运营商：进一步提速降费

　　新京报讯 （记者许雯）昨日，国务院第八督查组邀请10名网友代表，与三大电信运营商面对面交流，现场反馈问题，对提速降费提出建议。三大运营商当场承诺，将进一步提速降费。对网友反应较多的“杀熟”问题，运营商表示，将严查新老用户不同权问题，发现一起查处一起。

　　三年来提速降费取得阶段性成效

　　2018年国务院大督查正在全国范围进行。今年大督查首次把中国电信中国联通、中国移动纳入督查范围，并邀请网民与三大电信运营商面对面沟通交流。

　　9月8日至14日，国务院第八督查组在线征集相关意见，得到8000余名网友响应。

　　昨日，国务院第八督查组副组长李国周介绍，督查发现，三年来网络提速降费取得阶段性成效。今年，三大运营商一系列资费在原有基础上，比去年继续下降。

　　“无论在境外，还是偏远乡村，都可以通过网络视频和家人聊天，与朋友互致问候，小微企业和网络电商借助流畅的网络通达四海，把业务开展得井井有条，这些大家都是感同身受的。”李国周说。

　　不过，提速降费的成效和广大用户的切身感受还有一定距离。国办督查室委托统计局社情民意调查中心开展的调查显示，受访的3400名用户中，今年以来月均手机资费支出上升的达45.5%，感觉基本没变化的占40.8%，感觉下降的只占13.7%。

　　逐步推出异地补卡销号服务

　　在昨天的面对面沟通会上，面对大学生、教师、白领、快递员、退休职工、扶贫志愿者、程序员等10位职业各不相同的网民代表抛出的问题，三大运营商现场一一回应，并承诺进一步提速降费。

　　中国移动表示，对业务“不知情订购”问题，做到客户订购100%确认、违规订购100%追责，对相关申诉做到先退费再查证。

　　对流量争议，中国联通承诺完善流量查询系统，优化流量预警及短信提醒功能。

　　针对宽带速率不达标问题，中国电信承诺加快光网改造，2018年实现南方97%、北方83%的城镇光网覆盖目标。

　　针对网友反映较多的手机卡丢失或停用后，需返回原办卡地补卡、销号的问题，三大运营商也给予了回应。中国移动表示，去年已在自有营业厅提供线下异地补卡服务。目前正和政府主管部门沟通，争取实现线上异地换卡补卡。中国联通表示，力争年底前推出自有营业厅异地销号业务。中国电信表示，将于今年10月1日起试运行异地补卡业务，明年1月1日起向所有用户开放。

　　■ 背景

　　国务院大督查首次纳入三大运营商

　　9月10日，国务院派出8个督查组，分赴国务院30个部门和单位，对贯彻落实党中央、国务院重大决策部署情况开展实地督查。

　　这次实地督查将针对人民群众和市场主体反映强烈的堵点、梗阻和瓶颈问题，围绕深化“放管服”改革和转变政府职能，督促有关部门举一反三、立行立改，加快完善政策措施，积极回应社会关切。　据悉，为进一步推动网络提速降费等人民群众密切关注的实事落实到位，今年大督查首次把中国电信、中国联通、中国移动纳入督查范围，并将邀请网民与三大电信运营商面对面沟通交流。

　　问题1　新老用户不同权

　　严查“杀熟”问题并整改处理

　　会上，多位网友直言曾遭遇运营商“杀熟”。

　　网友代表之一、中国政法大学学生戴允中感受明显。与新入校的同学相比，老用户办理同样的套餐要比新用户支付更多资费，或只有新用户才可以享受优惠套餐，想用优惠套餐只能舍弃使用多年的旧号码，重新办卡。

　　对这个略显“尖锐”的问题，中国移动集团公司副总经理简勤首先回应。他表示，公司对新老用户同权有严格要求，但实际操作中的确存在部分办理网点选择性推荐情况。

　　下一步，中国移动将公示所有在售套餐资费，支持用户自由选择资费套餐，同时规范宣传用语，避免误导用户。将严查新老不同权问题，并整改处理。

　　“针对新老客户不同权，将加强源头处理。”中国电信集团公司副总经理高同庆给出了内部整改时间表：各省份在一个月内整改到位，发现一起严肃处理一起，严肃问责。

　　中国联通集团公司副总经理买彦州也当场承诺，将严格保证新老客户同权，如有违规行为一经发现严肃处理。

　　问题2　手机信号差

　　新建基站解决信号覆盖问题

　　因为手机信号差，快递小哥马玉哲遇到不少麻烦：部分小区信号弱，爬到6楼发现联络不到收件人，只能再跑下楼打电话。

　　“请问中国移动，我的问题能不能解决？”陈述完自己的问题，马玉哲“点名”中国移动副总经理简勤。

　　简勤向他吐露了运营商遇到的建基站难题。他说，手机网络覆盖需要通过建基站实现，但有的小区物业额外收取费用，还有居民对通信科技不了解，认为基站有辐射，拒绝建在小区周围，这些都是造成部分小区或室内楼层信号不好的原因。

　　马玉哲的发言得到其他在场网友的认同。他们都表示曾遇到手机信号弱的问题。

　　对此，三大运营商表示将通过新建基站等多种方式，解决信号覆盖问题。

　　问题3　资费过高

　　将采取多种措施进一步精准降费

　　手机资费过高，是现场网友代表关注的焦点。

　　网友代表、律师李思锐对此深有感触。李思锐说，他因工作需要常年往返北京和美国。与美国不到20美元的手机资费相比，国内运营商费用过高，出差频繁时每月话费达到几百甚至上千元。

　　中国移动当场承诺，加大力度宣传推广低门槛套餐，包括8元模组套餐，更加关注不同群体需求，包括老年群体、学生群体、贫困地区群众等，通过多样化资费产品满足需求。

　　同时，通过资费套餐扩容和提供多样化选择，今年年内实现月度流量平均单价降至每兆1分钱以内，持续推动流量单价下降。

　　中国联通表示，将在全面提速降费的基础上，进一步推出精准降费措施。例如，针对贫困人群、老年群体的基本通信需求，将推出同等品质、更低门槛的手机与宽带服务产品

　　中国电信将大幅降低部分老套餐的套外语音和流量资费，在所有渠道推广低门槛套餐；光改覆盖小区20M以下宽带年内无条件提升至20M，统一推出360元包年的20M宽带。

　　问题4　套餐规则复杂

　　公示套餐明细 简化套餐介绍

　　除了套餐资费贵，套餐内容不明确也成为在场网友“吐槽”重点。

　　对70多岁的北京退休职工毛文俊来说，手机套餐规则过于复杂难懂，而且不够透明，通常附赠对老年人用处不大又不能解绑的彩铃或流量服务。

　　“能不能明明白白告诉我们，我用多少钱能买多少分钟的语音通话？”他望向对面的运营商负责人，等待答案。

　　中国移动表示，已经启动简化套餐，今年10月将推出语音和流量设置模组，客户可自行组合，同时在年内公示所有手机套餐明细。

　　中国联通、中国电信同样回应称，今后将对套餐进行简化，用消费者看得懂的语言介绍套餐资费标准，并在网站公示，以便用户清楚知晓后自行选择。

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