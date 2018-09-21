AT&T提交辩护状 要求维持对其收购时代华纳的批准

新浪美股讯 北京时间9月21日，据路透社报道，美国电话电报公司（AT&T）周四要求联邦上诉法院驳回司法部对其收购时代华纳的异议，称政府没有提供任何依据可推翻原裁决。

美国法官Richard Leon在6月的裁决中称，AT&T以845亿美元收购时代华纳的交易可继续进行。美国司法部则表示反对，称这将导致消费者价格上涨，而且根据反垄断法，这是违法的。

AT&T曾表示，它将把时代华纳旗下Turner有线电视网络作为一个独立业务部门的一部分管理，直到2019年2月或政府上诉结束。

AT&T表示，司法部没有承担起它的责任。该公司表示，美国政府对这笔交易的反垄断指控是“狭隘而脆弱的”。

美国司法部拒绝置评。

这次收购遭到了特朗普的反对，合并后的公司包括经常使特朗普愤怒的CNN。

AT&T的简报指出，司法部的诉讼是“四十年来对垂直并购的第一次诉讼挑战，这促使许多媒体质疑白宫是否对司法部提起诉讼的决定产生了不当影响。”

AT&T补充说，法官Leon“在这一问题上的发现，有效地将审判限制在一个根本问题上”，即该交易是否违反了美国的反垄断法。

今年8月，美国司法部表示，法官Leon没有考虑到公司之间的谈判以及他们试图在司法部讨论该交易会否减少竞争时寻求利润最大化的行为。

司法部称，法院应该得出结论，合并将使时代华纳在谈判桌上拥有更大的影响力。

司法部认为，Leon忽视了有关企业如何利用杠杆进行讨价还价的证据，也没有考虑到企业增加收入的努力。

司法部表示，法院的错误“影响了法院对事实的看法，导致了一项在审判中作出了明显错误的判决。”

司法部对这笔交易的主要担忧是，拥有DirecTV的AT&T将利用其对时代华纳内容的所有权，让竞争对手支付更多费用，从而提高成本进而迫使他们向消费者收取更高的费用。