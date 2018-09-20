三运营商回应"杀熟":新老用户同权 严肃处理区别对待

原标题：三大运营商回应“杀熟”：保证新老用户同权 如发现区别对待将严肃处理

新京报快讯(记者许雯)国务院第八督查组今日(9月20日)邀请10名网友与三大电信运营商面对面沟通。针对新老用户资费差距大的问题，中国移动回应将公示所有在售资费套餐，新老不同权一经发现严肃处理。中国电信表示，将在一个月内整改到位，如发现严肃问责。

为加大网络提速降费力度，今年9月8日至14日，国务院第八督查组在线征集网友意见，并从8000名网友中邀请10名代表与三大电信运营商现场反馈问题，提出建议。记者在现场看到，10名网民代表来自各行各业，包括大学生、律师、快递员、退休老人、扶贫志愿者、程序员等。

会上，多位网友反映曾遭遇运营商“杀熟”，同样的套餐内容老用户要比新用户支付更多资费，或只有新用户才可以享受优惠套餐。

中国移动表示，公司对新老同权有严格要求，但实际操作中的确存在部分办理网点选择性推荐情况。下一步中移动将公示所有在售套餐资费，支持用户自由选择资费套餐，同时规范宣传用语，避免误导用户。将严查新老不同权问题，并整改处理。

中国电信表示，针对新老客户不同权，将加强源头处理，各省在一个月内整改到位，发现一起严肃处理一起，严肃问责。

中国联通表示，将严格保证新老客户同权，如有违规行为一经发现严肃处理。