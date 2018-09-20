苹果高端机二季度销量全球占比达43% 远高于其它厂商

新浪科技讯 北京时间9月20日上午消息，根据研究机构Counterpoint Research的两份新报告，苹果在全球手机利润中的份额仍遥遥领先世界上其它所有手机制造商的总和。

第二季度，苹果的收益占到62%，远超三星的17%，也是华为、OPPO、vivo以及小米四家手机制造商的利润总和的三倍多。其它600多个品牌的利润仅占1%不到。

Counterpoint指出，中国品牌大力推广高端旗舰手机，使得他们的总利润第一次达到20亿美元，侧面反映了苹果62%份额的利润多达60亿美元。苹果在季度财报中给出的iPhone营收约为300亿美元。

在报告中，分析师Karn Chauhan写道，由于Galaxy S9系列的销售不如预期，三星智能手机的利润“年度下跌21%。与2017年第二季度的Galaxy S8相比，2018年第二季度，Galaxy S9的出货量下降24%。”

智能手机行业的利润几乎全部来自高端旗舰手机。虽然在今年第二季度，智能手机的整体需求下降了1%，全球高端智能手机（定价在400美元以上，约占全部智能手机销量的五分之一）的销售量实际上增长了7%。

在所有“高端智能手机的销售”中，苹果占有43%，领先三星的24%，OPPO占10%，华为9%，小米3%，另外OnePlus也占2%。

而对于定价400美元到600美元之间的手机，苹果和OPPO的销售份额均占到22%，三星为16%，华为占14%，小米6%以及OnePlus占5%。在定价600美元到800美元的手机中，苹果占到总销量的44%，三星紧随其后占41%。

“由于Galaxy S9系列手机的销售量不及预期，三星在600美元-800美元价位区间的销售份额有所下降，”Tarun Pathak说。而在800美元以上价位的智能手机部分，苹果的销售份额高达88%。(小白)