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新iPhone周五发货 代工厂称工人三班倒保证供货充足

新iPhone周五发货 代工厂称工人三班倒保证供货充足
2018年09月20日 01:42 北京青年报
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iPhone新机在闲鱼等平台基本处于原价iPhone新机在闲鱼等平台基本处于原价

　　本报讯（记者  任笑元）本周五，iPhone XS/XS Max即将迎来正式发售，首批订单也即将开始配送、抵达用户手中。

　　昨日有消息称，近日iPhone XS/XS Max首批备货已在陆续从郑州完成海关申报等手续，然后发往首批预订的国家和地区，而这其中也包含国行版。据了解，其中国行版完成相关手续后，将统一被运往上海，然后再通过EMS/顺丰交付到用户的手中。而新品产能方面，据来自工厂内部的消息称，“现在两款新机每小时的产能千台以上，而工厂是三班倒来生产，生产两款手机的生产线在24条”。并由此预计两款新机产能充足。

　　市场方面，目前官网各型号、颜色的iPhone XS/XS Max基本都显示下单后1至2周内送达。“只要钱到位，入手没有难度”，有网友调侃称。

　　与之形成对比的是，或许鉴于苹果备货充足，目前不少黄牛对两款新品仍处观望状态。也有信息显示，对于iPhone Xs Max（64g、256g版本）已有黄牛报出可略低于官网，具体价格发货时待议。此外，北京青年报记者在闲鱼等交易平台看到，iPhoneXS Max 256GB基本处于原价状态，512GB则行情略好。

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