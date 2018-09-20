Q2全球高端智能机增长7% 400-600美元OPPO第一

新浪科技讯 9月20日晚间消息，市场研究机构Counterpoint近日公布的一份最新全球智能手机市场数据报告显示，2018年第二季度全球高端智能手机市场增速达7%，主要得益于中国智能手机厂商在高端产品出货量方面的优异表现。

报告显示，2018年第二季度全球高端智能手机市场增速达7%，而同期全球整体智能手机市场出货下滑1%。2018年第二季度，高端智能手机市场已经占据全球智能手机市场份额的五分之一。

整体来看，苹果、三星、OPPO、华为、小米和一加共占据全球高端手机市场91%的市场份额。其中，苹果占有43%位居第一，三星以24%居第二，OPPO则以10%的份额排名第三。

具体到各价格段，竞争最为激烈的为400-600美元价格段，该价位段占据高端智能手机市场45%销售量。其中，OPPO以22%的全球市场占有率位居第一，苹果、三星、华为、小米和一加则分别以22%、16%、14%、6%和5%的占有率紧随其后。

在600至800美元价格段中，苹果和三星分别占据44%和41%的市场份额；在800美元以上的价格段中，苹果独占88%市场份额。

此外，从中国高端智能手机市场数据来看，苹果排名第一，OPPO排名第二，随后是华为、小米和vivo。

CounterPoint分析机构副总监Tarun Pathak指出，OPPO、vivo和华为目前通过增加新的技术功能而改变了其在手机上的产品设计策略，此时智能手机的整体创新已经达到了顶峰，例如OPPO Find X所搭载的全景屏便是一个证明。

此外Tarun还指出，未来高端智能手机市场等竞争将会更为激烈，相信会看到更多厂商通过整合垂直资源并借用其各领域专家，进而获取更多市场份额。而在5G来临之际，苹果将其产品推向了更好的价格点，中国手机厂商将会迎来进入高端智能手机市场新价位段的好机会，而这也将帮助中国手机厂商提升其盈利及利润。

近期，中国手机厂商们确实纷纷升级了旗下旗舰产品，并相较其过往旗舰产品，进行了新的市场定位和新的价格点。比如OPPO重启了数年未更新的Find系列，推出了采用机械机构设计的Find X，并首先在海外发布；vivo则在R系列之外新推出了采用升降式摄像头的NEX系列。Find X和NEX都创下两家手机厂商的全新价格记录。

同时，5G也成了中国手机厂商们提前布局的重点。OPPO不久前宣布成功基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的连接，此举意味着5G智能手机开发将进一步加快。OPPO助理副总裁、国内市场营销负责人沈义人日前表示，OPPO将会成为第一批推出5G商用手机终端的厂商。（张俊）