直击|中兴推存储新品 称"不打价格战 未来发力软件"

新浪科技讯 9月20日下午消息，续拿下三大运营商采购大单后，中兴通讯又宣布推出三款存储新品，为企业物联网和AI等提供解决方案。

中兴通讯服务器、存储产品总经理郭树波透露，这可能是最后一代硬件发布，日后将在软件上做到极致，“未来我们的重点是在存储软件上”。

产品与国际大厂相比优势明显

“亚洲市场目前是全球排名前三的存储市场，且对中高端存储需求非常大”，郭树波介绍，随着数据量的攀升，一方面想节省设备占地空间，另一方面又想在有限的空间内存储大量的数据，降低数据中心成本。中兴通讯从2005年成立服务器存储产品线以来，目前已发布了数十款自主研发的服务器、存储产品，“可以根据客户需求深度定制，与国际知名大厂商相比具有明显优势”。

他认为，全闪存阵列可更好的为应用提供高性能、低时延的服务，是近年来发展最迅速的一种产品形态。而中兴推出的存储平台，主柜采用3U42盘位设计，可在有限空间内实现更多数据的存储。其中KS3200 V2主柜即可大幅降低部署空间，轻松拥有海量数据管理能力；KU5200 V2则可实现大容量、大带宽，可支持超过2000块硬盘；KF8200具备低至百微秒延时的数据服务，可满足极速数据需求，而且可提供稳定、安全的性能保证。

不会将存储卖成“白菜价”

值得注意的是，目前中兴通讯的客户中，BAT等互联网公司不在列。

“不可能现在以巨大的亏损换取很大的规模”，郭树波解释称，这取决于战略打法，中兴采取的是收缩打法，为了追求收入和毛利平衡，“我们的存储收入规模比服务器小，但是研发人员的投入比服务器大，所以这块不可能把存储也卖成‘白菜价’，在毛利可控的情况下才会去追求规模”。

目前，中兴服务器、存储产品在国内三大运营商、政府、教育等行业均已实现规模应用，另包含部分银行客户等。(韩大鹏)

以下为部分采访内容：

问：为何说是“最后一代硬件发布”，硬件没有提升空间了？

郭树波：这次我们发布的是完全的硬件平台，但是未来我们的规划是将来不会再做完全新的硬件平台，我们希望我们的存储操作系统能跑在任何X86的平台上，也包括以后ARM平台上。

比如说现在多节点服务器，我就可以用多节点服务器作为存储的硬件平台。未来可以采用通用服务器，存储的硬件升级就会很快，英特尔两年发布一次，就可以两年用一次新的。总之，未来硬件这块不需要再专用的硬件，就采用最新的服务器就可以了。

问：中兴的存储服务器有多大规模？

郭树波：现在整个规模还是比较小的，服务器今年做到15个亿，放在中国市场是2%多一点，中国市场服务器600多亿，存储这块是差不多30亿美金，差不多200亿左右，存储这块我们占到1.5%左右。

问：为何BAT等互联网公司不是你们的客户？

郭树波：我们大客户里面BAT一台都没有，就是为了追求收入和毛利平衡，不可能现在以巨大的亏损换取很大的规模，我们相当于采取了收缩的打法，有的项目肯定能拿下来，但是客户说要牺牲毛利，这样我们是不会做的。

存储这个行业更是这样的，我们的存储收入规模比服务器小，但是研发人员的投入比服务器大，所以这块不可能把存储也卖成白菜价，在毛利可控的情况下才会去追求规模。

问：客户将如何在价格战中进行选择？

郭树波：存储服务器打价格战打了很多年，每家产品客户都用过了，客户是有评判的，回归理性以后，大家价格都差不多，这时候客户就会购买品质好的产品，有些小的厂商手机虽然价格不高但是大家都不相信它们品质。