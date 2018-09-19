iPhone XR在中国有竞争力 将占新iPhone订单的50%

新浪科技讯 北京时间9月19日晚间消息，来自苹果公司供应链厂商的消息称，苹果新发布的6.1英寸iPhone XR将于下个月开足马力，预计供应链的出货量将达到2000万部。

这些行业人士还称，iPhone XR的强劲势头至少将持续到2019年初，因为到今年12月，iPhone XR的订单量将占到苹果整体新iPhone订单量的50%以上。

iPhone XR起始售价749美元，虽然略高于分析师最初预期的700美元，也高于中国智能手机厂商高端机型699美元的平均价格，但这些行业人士称，iPhone XR将凭借其“双卡”功能而在中国市场保持竞争力。

苹果9月13日凌晨发布了三款新iPhone，分别为iPhone XR、iPhone XS和iPhoneXS Max。其中，iPhone XS和iPhoneXS Max已开始接受预订，而iPhone XR要到10月19才能预订，10月26上市。

至于iPhone XS和iPhoneXS Max，行业人士称，这两款高端机型在9月份就会大批量出货。其中，iPhone XS Max每月出货量大约在400万部至500万部左右，占整体新iPhone出货量的约20%。

这些行业人士还称，iPhone XS的出货量受市场条件的影响最大，预计今年11月起将逐渐失去增长动力。（李明）