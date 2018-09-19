新浪科技> 电信> 苹果2018年秋季新品发布会专题 > 正文

iPhone XR在中国有竞争力 将占新iPhone订单的50%

iPhone XR在中国有竞争力 将占新iPhone订单的50%
2018年09月19日 20:31 新浪科技
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间9月19日晚间消息，来自苹果公司供应链厂商的消息称，苹果新发布的6.1英寸iPhone XR将于下个月开足马力，预计供应链的出货量将达到2000万部。

　　这些行业人士还称，iPhone XR的强劲势头至少将持续到2019年初，因为到今年12月，iPhone XR的订单量将占到苹果整体新iPhone订单量的50%以上。

　　iPhone XR起始售价749美元，虽然略高于分析师最初预期的700美元，也高于中国智能手机厂商高端机型699美元的平均价格，但这些行业人士称，iPhone XR将凭借其“双卡”功能而在中国市场保持竞争力。

　　苹果9月13日凌晨发布了三款新iPhone，分别为iPhone XR、iPhone XS和iPhoneXS Max。其中，iPhone XS和iPhoneXS Max已开始接受预订，而iPhone XR要到10月19才能预订，10月26上市。

　　至于iPhone XS和iPhoneXS Max，行业人士称，这两款高端机型在9月份就会大批量出货。其中，iPhone XS Max每月出货量大约在400万部至500万部左右，占整体新iPhone出货量的约20%。

　　这些行业人士还称，iPhone XS的出货量受市场条件的影响最大，预计今年11月起将逐渐失去增长动力。（李明）

我要反馈
相关专题： 苹果2018年秋季新品发布会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有