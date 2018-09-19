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老年手机、移动电源不合格率超4成 儿童鞋重金属超标

老年手机、移动电源不合格率超4成 儿童鞋重金属超标
2018年09月19日 17:00 新京报
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　　新京报快讯(记者戴轩)近日，安徽省工商局公布上半年对10类产品抽检结果，其中老年人手机、儿童鞋、箱包、老视镜、移动电源5类商品不合格率均达40%以上。对儿童鞋的抽检中，不达标项目包括重金属、领苯二甲酸酯等可能影响儿童健康的项目，而老年手机的危险防护、抗电强度等也是主要不合格项目。

　　近日，安徽省工商局消费者权益保护处负责人发布了2018年上半年流通领域10类商品质量抽检情况。2018年上半年，安徽省工商局本级共对老年人手机、儿童鞋、照明灯具、家用小电器、智能手机、移动电源、老视镜、箱包、卫生用品、学生文具10类商品开展抽检(其中儿童鞋、老年人手机2种商品为跟踪抽检)，共组织抽检商品853组，发现不合格商品313组，不合格率为36.70%。该局发布了消费提示。

　　对老年人手机抽检发现的主要不合格项目有：标记和说明、危险的防护、布线连接和供电、抗电强度、传导连续骚扰、AC电源端口传导骚扰、电池额定容量等。危险的防护不符合标准要求，电路击穿放电的可能性增加，可能引起火灾或对人造成电击危险，存在较大的安全隐患。抗电强度不符合标准要求，可能会在使用的过程中绝缘被击穿，对使用者造成电击的伤害。消费者应尽量到厂家的专营店或正规经销店进行购买。

　　儿童鞋抽检发现的主要不合格项目包括游离水解的甲醛、重金属、领苯二甲酸酯等。其中，邻苯二甲酸酯超标会影响儿童的健康发育。消费者选购时应注意观察鞋面并选择透气性和吸湿性较好的材料。注意观察鞋内外是否光滑，有无锐利边缘、有无断针等情况，观察线头、鞋底和鞋帮面的黏胶处是否紧致无胶水溢出且无明显裂缝，闻鞋子是否有刺鼻及强烈的气味，以预防和减少童鞋产品中的潜在不安全因素对儿童的伤害。

　　移动电源抽检发现的主要不合格项目包括额定容量、过充电、常温外部短路等。额定容量、过充电、常温外部短路等不合格，会导致消费者在使用中存在安全隐患。消费者购买时应注意不要购买明显低于市场平均价格的产品。使用移动电源时应注意不要暴露在极端高温、低温、低气压下，避免暴晒、挤压、跌落和冲击。如出现过热、起火或爆炸，应远离该产品并将其与易燃物隔离。

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