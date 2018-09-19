北京一维修店山寨“苹果”维修店 被罚908万元

原标题：一山寨“苹果”维修店被罚900余万

来源：北京晚报

本报讯（记者杨滨）东城工商分局今天上午通报4起服务行业商标侵权案，其中，北京直信立兴电子科技有限公司被罚款近908万元，这也是北京工商系统今年以来服务行业商标侵权案件单笔处罚金额最高的案件。

据介绍，北京直信立兴电子科技有限公司在没有获得授权的情况下，在其经营场所开展“苹果”商标相关产品的维修服务，通过在店内装潢、宣传牌、二维码、POS机签购单上使用“苹果”字样和“苹果”图形商标等方式误导消费者，违法经营额高达181万余元。北京花生游信息技术有限公司未经国际足联授权售卖世界杯比赛门票，并在其自有网站上突出使用了大量世界杯标志、标识，被罚10万元。北京红阳旅游文化有限公司未经授权擅自在店门及店内悬挂“国旅北京一日游”字样招牌， 并在宣传册上印刷“国旅北京旅游”标志，被罚5万元。位于王府井的“鸭哥”烤鸭店，未经授权擅自在店内显著位置、电子菜单、微信扫码结账单突出使用“全聚德QUANJUDE”商标标志，被立案调查。