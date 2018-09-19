三款新iPhone电池信息确定：XS Max最给力

iPhone XS、iPhone XS Max开卖在即，而他们现在也已经通过了工信部认证，除了大家熟知的配置外，电池容量也有了答案。

从工信部给出的细节来看，A2104是iPhone XS Max，A2100对应的而是iPhone XS、A2108代表的是6.1英寸的iPhone XR，三款手机的配置信息大家都已经很清楚了，但依然需要主要一个细节。

内存大小上，iPhone XS、iPhone XS Max上内存都是4GB，而iPhone XR的内存是3GB，同时也都搭载了A12处理器，主频都是2.5GHz。

回到具体的电池信息上，容量最少的是iPhone XS，只有2658mAh，跟去年的iPhone X（2716mAh）相比还少了一些，当然我们不排除工信部入网都是标准的是电池最小容量值。

iPhone XR

iPhone XS Max的电池容量是3174mAh，而iPhone XR的电池容量2942mAh，从整体情况来看，今年iPhone XR真的会是一款很良心的新机，至少在三款新机里面对比是这样的，而iPhone XS应该是最惨的吧。

iPhone XS

9月21日，iPhone XS系列将正式开卖，而iPhone XR将要到10月19日才开始接受预订，你们想好买哪个型号了吗？