代号“Beyond” Galaxy S10或发布5G版

来源：界面 作者：李竞择

9月19日，外媒XDA曝光了三星Galaxy S9+基于Android 9 Pie定制的全新Experience 10系统UI，固件中出现了四款疑似Galaxy S10的型号。

其中“Beyond 0”预计代表5.8寸的Galaxy S10，侧面指纹，后置单摄；“Beyond 1”代表5.8英寸屏幕指纹版，后置双摄；“Beyond 2”代表Galaxy S10+，6.44英寸屏幕指纹版，后置三摄，前置双摄；“Beyond 2 5G”则代表支持5G网络的Galaxy S10+。

值得一提的是，这些型号中的所有设备将分别搭载高通骁龙芯片或三星Exynos芯片，但截至目前具体使用情况不详。不过有消息称高通将在12月初发布最新的骁龙旗舰芯片。

除此之外，Experience 10系统的UI也被曝光。可以看到，除了优化的全局夜间主题、大量圆角卡片式功能模块，三键手势成为了最大亮点，布局和功能和国内全面屏手机的交互几乎无异。

XDA表示，即便三星开始为这些设备进行软件开发但并不意味着会看到所有四款设备全部发布。

按照以往惯例，三星将在每年年初的MWC展会上发布Galaxy S旗舰机型，也就是说距离见到这款新旗舰的时间还有五个月。