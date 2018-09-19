富士康高管：工业数据采集和人工经验转移是最大挑战

原标题：富士康高管：工业数据采集和人工经验转移是工业互联网最大的挑战

作者：任小璋

近年来，人工智能在金融、医疗、自动驾驶、传统制造等各个行业的落地应用，已代替人工智能本身成为被关注的焦点，并在工业界掀起了一股热潮。

“司机驾驶行为的数据其实是非常有用的。每个车队都会有很厉害的老司机，老司机因为开车开得好一年可以省油2万。仔细分析物流这个行业，司机的工资成本只占了10%多一点，但是油费占了20%。这意味着，如果你能收集到很多老司机的经验，把这些经验变成你产品里面的算法，然后再应用到自动驾驶里面去，就可以创造价值了。”9月18日，在2018世界人工智能大会分论坛——青年AI科学家论坛上，致力于打造自动驾驶大脑的Momenta创始人兼CEO曹旭东表示。

曹旭东介绍，目前他和他的团队在打通商业闭环上做了很多的探索，他们希望让技术变成产品，继而让产品变成大数据，使得原先的闭环转起来。他们的愿景和使命是要利用更好的人工智能技术，帮助大家实现更好的生活。

富士康工业互联网首席战略官姚忠佑也在论坛上谈道，现在他们沿线所看到最大的两个挑战，其实已经不是在人工智能本身，而是在大量工业数据的采集和让不懂计算机的人都能够有效地转移经验。“今天生产线的知识和经验，其实大部分都是累积在生产线上工作的人员的脑子里，如何有效地把这些人的经验用人工智能来储存同时建模是关键。”

姚忠佑表示，过去15年富士康成长了50倍，今天如果还要按照这个规模继续成长的话，不可能只是靠人为的管理，必须得彻底融入人工智能技术，把自动化从生产线的层次一直提升到每个工厂，提升到整个集团的企业管理以及整个产业链生态的结合。

富士康目前也确实是这么做的。今年7月11日，富士康在硅谷成立了一家新公司——工业人工智能系统（Industrial AI System），开发用于实现工厂生产自动化的人工智能技术。

而在今年年初鸿海集团的一场临时股东会上，鸿海董事长郭台铭宣布，未来5年内将在人工智能研发方面投入100亿新台币（约合人民币21.43亿元），从AI人才培育、IoT工业场域应用、大数据分析等领域，全力推动集团转型成为AI驱动的工业互联网企业。

对于如今人工智能实现在诸多领域的商业落地，曹旭东分析认为，过去十年在人工智能领域发生的两个进步对此影响非常大。一方面是过去基于规则建立的人工智能系统变成了数据驱动的系统，这是得益于深度学习领域的突破。另一方面，在计算硬件上出现了非常大的进展，大家能以更低的成本得到更强的计算资源，能高效处理海量的数据，更快地进行实验，得到更好的算法模型。