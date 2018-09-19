打破封闭生态与利益枷锁 IoT厂商探路“开放生态”

原标题：打破封闭生态与利益枷锁，vivo联盟IoT厂商探路“开放生态”

作者：易衣

IoT物联网（Internet of Things），曾经是预言家以及分析师们口中的万亿美金“风口”，但在这一概念提出近30年之后，IoT的产业化现状仍然不能让人满意，商业巨头们争相发布的新计划，看上去也总是“雷声大雨点小”。

以IoT中最为火热的智能家居市场为例，不管是亚马逊的智能家居产品Echo还是苹果的HomeKit，亦或是中国互联网以及家电巨头的介入，都无法真正点燃产业的热情。相反，各自推崇的“生态”背后，却把市场割裂成更多的碎片。开发者所需要面对的是不同的软件和协议标准，而摆在消费者面前的也是无法互动的“智能”硬件。

“为一个烤箱开发一个App，这不是物联网。”1991年最早提出物联网IoT概念的凯文·阿什顿沮丧地说，那些只是作为功能存在的，所谓智能剃须刀、智能酒瓶和智能比基尼不是真正的物联网。

究其原因，有很多，比如技术标准问题，但比技术更难协调的是生态玩家的各自利益。

“IoT行业目前最大的痛点在于私有和封闭，如果想要重新去定义一个芯片级的生态或者设备终端是很困难的。”vivo AI全球研究院院长周围表示，5G时代即将开始，人工智能技术应用广泛开展，IoT产业看上去正在迎来黄金机遇期。但能有多大的发展，还要看是否能打破时下的IoT僵局。

“所以vivo希望可以集结更多的厂商做一个开放联盟，这里面可以有家电等各行各业的巨头，没有谁拥有绝对的主导权，需要的是一起坐下来把技术的协议打通。”在周围看来，开放联盟最大的目的就在于希望将消费者和开发者的需求化繁为简。消费者可以使用一个App控制多款设备，开发者也只需要开发一次便可适配多个控制端。根据各方达成的联盟共识，IoT开放生态联盟将为消费者提供完整的、便捷的、智慧的、安全的智能家居体验，为联盟伙伴提供开放、低成本、公平的跨设备厂商互联解决方案，建立一个全开放的智慧生态体系。

这是vivo对当下物联网生态的思考，也是手机厂商首次真正意义上对“开放”路径的探索， vivo作为推动者之一却并不拥有联盟的“绝对主导权”。

周围强调，联盟并不以任何厂商为中心，所有的成员都平等公平。因此，联盟希望广泛联合IoT设备厂商伙伴，通过商业开放合作、技术创新与开放规范标准制定，共同提供满足消费者需求的产品和服务，构建更开放的IoT行业生态体系。

IoT生态还是IoT碎片？

物联网市场上，目前有四种主流的玩家，运营商、互联网厂商，手机厂商，家电厂商。

从国外来看，主要玩家有谷歌、苹果等。

2011年，谷歌宣布推出安卓home，希望将一切设备都链接到谷歌系统当中，2014年，重金收购了智能家居公司Nest。而在2014年年底，亚马逊推出了智能家居产品Echo。同样是在这一年，苹果推出了面向智能家居的HomeKit项目。

一时间，IoT作为产业被广泛看好，乐观者预计这一产业的市场规模能够在2025年达到数万亿美金。但可惜的是，看上去无论是IBM还是谷歌和亚马逊，都没能将IoT演变成分析师们预测的大市场。

IBM、谷歌、亚马逊以及许多中国的IoT巨头们，正在用各自的IoT设备，将原本巨大的IoT市场预期割裂成一个个IoT碎片，其直接结果是，开发者需要面对不同的软件、协议标准，开发成本陡升，而消费者也需要面对一个个割裂的IoT硬件，无法互动、联通。

IoT市场中最具代表性的智能家居领域碎片化现象极其明显，不同品牌设备之间无法实现联动，消费者需要安装不同的App，才能实现对某一个具体品牌、具体设备的使用和管理，使用体验非常差。

在周围看来，目前全球IoT发展还只是处在非常初级的阶段，一切还只是刚刚开始，人工智能、5G作为IoT最好的结合，其应用和网络建设也才刚刚开始，用户对现有IoT设备使用的活跃率刚刚开始有起色。

更为严峻的是，在当下的市场格局中，对于用户的数据、入口、流量的争夺已经日趋白热化，各个厂商尤其是各家巨头都希望各自掌控主导权，数据平台的保护、封闭日趋严重。IoT作为各个巨头非常看重的领地，各种所谓生态的旗号之下，也是各自区隔封闭的现实。

恶性循环正在形成，不少用户已经买了智能设备，但是缺少足够丰富的应用，智能家居设备的真正使用率并不高。而因为缺少足够多的用户和市场，也影响到了软件、服务开发者的积极性，又转而影响到了IoT应用的丰富。

“我们这几个月走访了非常多的厂商，发现这个行业有两个最大痛点，第一个痛点就是这些IoT生产厂家，需要为各种各样的封闭的、私有的生态去做适配，然后消费者买回来的东西却又不能互联互通。但其实解决方案是有的，我们可以针对某一个单独的类别制定一整套的标准，举个例子，灯一定有开和关，至于这个设备，厂家它基于谁的芯片去设计，这个牵涉到私有协议的问题，其实不用关心。只要服务好消费者，保证买回来的灯在所有控制中心，也就是在手机上面可以操作就行了，这是我们理解的IoT生态。”周围对记者说。

至于数据留在哪里，这也许是行业合作中最为关心的问题，vivo战略研究部总监贾净东对记者表示，“数据首先一定是属于消费者的，其次是设备商，而不会留在控制中心”。

手机能否成为IoT入口？

Strategy Analytics（全球著名的信息技术、通信行业和消费科技市场研究机构）发布的研究报告指出，语音适合一系列物联网（IoT）应用，并且可以在各种垂直市场上发挥作用。

“物联网一直聚焦于数据，但随着诸如自然语言处理和语音到文本等技术的不断改进，将语音纳入并整合到物联网应用中的能力为人与人互动提供一种通用的方法。事实上，苹果收购Shazam，就是突出了人工智能语音和声音识别的重要性。”Strategy Analytics执行总监兼报告作者Andrew Brown说。

技术的发展让终端厂商看到了“语音入口”的机会，智能音箱形态的出现让不少互联网企业兴奋不已。

但对于手机厂商来说，手机本身的体量以及用户的粘性绝对会在IoT爆发时产生更大的机会。

“5G移动网络将改变全球移动产业格局，手机将成为万物互联的核心终端设备。这也是手机厂商都在积极布局IoT的原因。

但在周围看来，手机厂商如果想做成“智能家居”生态体系的重要一环，必须采取开放的心态，不然以一己之力很难突破。以灯具的开关指令为例，联盟的价值在于用户可以不用下载单独的App，因为所有的灯都做了适配，将原来的指令通过协议兼容起来，直接在手机上的“控制中心”进行操作，或者语音唤醒。但数据在安全协议下，也不是一定要留在控制中心上，而是保留在灯具厂商通道中。

以家电厂商举例，当用户在手机的上直接添加美的的“控制中心”后，并不需要下载就可以直接进入产品界面。“美的可以使用账号对用户进行一个监测。”贾净东对记者表示，用户在控制中心添加合作厂商设备后，会有一个账号，这个账号信息在用户允许的情况下，可以直接发送给厂商，而厂商就会在自己的服务器上建立消费者的账号，进行一些方便消费者使用的运营。

“消费者今天添加美的空调，将来再添加一个美的冰箱之后，会发现这个冰箱上面可以显示空调的信息。”贾净东说。

但由于是技术性的开放联盟，所以联盟之间的“绑定”相对薄弱。

“比如说有些中小厂商没有开发能力，加入联盟后，控制App谁来开发，所以这个东西对于大的厂商来说刚开始是需要吃一点亏来投入，我们有资源就多开发一些。”贾净东说。

但对于格力、海尔这样的厂商来说，任何一笔投入都需要谨慎的选择，因此对于联盟也是持开放谨慎的态度。

“我们是要证明这个东西是唯一的一条路，而且我们没有谋自己的私利，你们加入进来没有任何坏处，他们自然愿意加入进来。这些厂商的回复是，如果这个结果好，你不让我进来，我也要进来。”贾净东说。