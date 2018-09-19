iPhone XS/XS Max性能实测：傲视众Android旗舰

来源：cnBeta

伴随着首批iPhone XS和iPhone XS Max的媒体评论已经解禁，关于新款iPhone的性能实测也正式公布。根据科技媒体Tom's Guide的评测，使用Geekbench 4, 3D Mark Slingshot Extreme和GFXBench 5.0等多款测试软件之外，还实际测试了视频编辑速度和应用加载时间。

Android手机只有在3DMark Slingshot Extreme中比新款iPhone表现更好，在图形测试中，OnePlus 6, Galaxy Note 9和Galaxy S9+的得分要高于新款iPhone。在其他方面新款iPhone XS型号几乎全胜，在2分钟4K转1080P等实际项目中要有明显优势。

通过综合得分数据，搭载A12 Bionic的iPhone Xs和iPhone Xs Max是性能最强大的手机。虽然搭载高通Snapdragon 845处理器的Android旗舰运行速度也很快，但它们落后于苹果的手机。