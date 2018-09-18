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LG成为苹果第二家OLED屏幕供应商 打破三星垄断局面

LG成为苹果第二家OLED屏幕供应商 打破三星垄断局面
2018年09月18日 11:04 TechWeb
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　　编译/露天　　

　　【TechWeb】9月18日消息，据国外媒体报道，在OLED显示屏市场上，三星一直处于垄断地位，为主要制造商销售几乎所有的OLED显示器，然而，这种情况即将改变。

LG成为苹果第二家OLED屏幕供应商 打破三星垄断局面LG成为苹果第二家OLED屏幕供应商 打破三星垄断局面

　　LG Display刚通过苹果公司的柔性OLED面板质量测试，已经成功成为继三星之后的第二家苹果OLED面板供应商。

　　虽然LG Display通过了苹果的质量测试，但是其产量很低，而且不能大规模地取代三星。苹果知道LG Display需要一段时间来稳定OLED屏幕的生产，所以并没有下太多的订单。LG Display计划在2018年交付200万个OLED显示屏。

　　另一方面，京东方和夏普也希望成为苹果的OLED供应商，但不幸的是，这两家屏幕制造商没有通过苹果的质量测试。据报道，BOE于2017年5月宣布，第6代柔性OLED生产线正式投产，但质量不符合苹果的要求。

　　据业内人士透露，2019年，夏普有机会成为iPhone面板供应商。目前，夏普拥有第4.5代柔性OLED生产线，月生产能力为22000个。韩国媒体认为，夏普还没有完全掌握柔性OLED面板技术，其质量也没有达到苹果的标准。然而，苹果希望在未来采取多厂商策略，而三星对苹果OLED供应的垄断正面临威胁。

苹果供应商三星
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