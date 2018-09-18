首推游戏手机 华硕的救赎

来源：北京商报

全球个人电脑市场进入夕阳化，所有的电脑企业都在转型，日前，华硕祭出新品Rog Phone，正式进军游戏手机市场。尽管在电脑市场依旧名列前茅，华硕却在近两年遭遇了市场占有率和业绩的双重下滑，在智能手机行业也未能翻起多大浪花。此次华硕另辟蹊径，看准火爆的电竞行业，看似前程似锦，但受众群体小、产品价格高可能会成为发展的桎梏，未来华硕的转型之路还需等待时间的检验。

瞄准电竞市场

在9月12日的新品发布会上，华硕发布了首款游戏手机Rog Phone并宣布当日正式开售。

华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟将Rog游戏手机作为本次发布会的核心产品最后一个亮相，而这也是华硕面世的首款游戏手机。

Rog Phone搭载高通超频骁龙845处理器、3个typeC接口、90Hz的手机屏幕刷新率、1ms的响速度……从这些数据可以看出该手机在设计中对游戏性能的提升。

华硕相关负责人表示，此次发布的游戏手机，目标人群是注重专业、优质手游体验的硬核玩家。他认为，随着网络提速和手机硬件性能的不断提升，画面精美、注重操控的大中型手机游戏不断推出并兴起，玩家从手机游戏中得到更多乐趣的同时，也对手机的性能和游戏操控有着更高的需求，“我们认为推出一款游戏手机的时间到了”。

尽管华硕Rog是以生产硬件为主的厂商，北京商报记者注意到，该公司融入到电竞生态的意图也十分明显。Rog与电竞赛事官方、战队、选手、内容制作方、直播平台等都有着紧密的合作。

电子竞技行业日渐火爆，与朋友组队进行王者荣耀、吃鸡、飞车等手机游戏越来越成为“80后”、“90后”、“00后”的日常。针对这一现状，手机厂商也不甘落后。Razer Phone、黑鲨、努比亚红魔……近年来各大手机厂商纷纷打造“游戏手机”这一概念，推出针对游戏优化的手机。

不过，在这些品牌中，华硕Rog Phone无疑是走高端路线的。京东商城信息显示，努比亚红魔的价位在2000多元，黑鲨手机是3000元左右，Razer Phone价格最高，标价为5000多元。而Rog Phone的最低配版本价位已经在5999元，高配超过1.2万元。

运营商世界网总编辑康钊表示：“在电竞界有这么一句话：‘外行看配置，内行看散热’，游戏手机其实既要看散热，也要看配置，华硕的Rog手机配置可以；另外选配外接屏幕配件——TwinView Dock（双屏扩展盒），能够实现本机屏幕与新增屏幕联动，自带游戏模式——X Mode，开启该模式后，可以释放后台性能屏蔽外界通知，所以性能不错。再加上京东承销，应该能有一定销量。”

不过，康钊也指出，游戏手机主要针对年轻人，而且是男性，因此，属于小众人群，销量规模不会很大，而且Rog Phone比努比亚红魔游戏手机等价格高，价格是主要问题，还看用户能否接受。

电脑业务下滑

众所周知，华硕深耕个人电脑市场多年，在全球市场上的排名也是名列前茅，但由于市场饱和，近两年有了下滑的趋势。此次祭出游戏手机，在业内人士看来，是华硕另辟蹊径的选择。

科技市场研究公司TrendForce公布的2017年笔记本电脑市场报告显示，苹果市场份额从8.3%上升到了9.6%，超过了华硕，成为第四名，华硕电脑的份额则从10.3%下降到了9.5%。而在2018年上半年，第四名到第六名变化较大，依序为宏碁、华硕以及苹果。宏碁方面，因第一季部分出货量递延至第二季发酵，市占率增至8%，排名也由第六名上升至第四名；华硕则因第一季库存尚待去化，影响第二季出货表现，市占率下滑至7.4%，落居第五名。

康钊告诉北京商报记者，华硕在电脑行业的长处在于主板。据了解，华硕刚起家时，专门从事电脑主板设计，曾经与IBM同步推出486主板，成为台湾自主研发生产的第一片486主板，足足领先台湾同行半年以上时间。时至三年后，华硕又率先推出了世界第一片双奔腾处理器的主板。华硕也一路高歌猛进，三年时间营收从2.3亿台币飙涨到21.8亿台币。1996年，华硕营收133.3亿台币，一跃成为全球最大的主板厂商。

之后，华硕又将目光锁定在笔记本电脑，2013年华硕跃升为台湾笔记本电脑大厂，并逐步蚕食市场大饼，超越老大哥宏碁而成为台湾市场第一名，笔记本电脑进入全球市场三甲。

但随着移动互联网和智能手机的普及，传统的PC行业陷入寒冬，至2011年开始就不同程度地出现下滑趋势。在整个PC式微的行业背景下，华硕2017年一季度用出货量暴跌14%刷新了行业纪录，在主流厂商拿下跌幅第一的排名。今年一季度，华硕的总收入为990亿元新台币，大约为34亿美元，同比下跌了9%。

当然，不可否认的是，在全球市场来说，华硕依然是主流的个人电脑厂商，在销量排行榜上也仍旧名列前茅。

其实这可以视为台湾传统电子科技产业的缩影，不光是华硕，宏碁和HTC目前的日子也并不好过。以代工厂起家，偏重于硬件制造，对包括软件、内容生产和市场营销等领域缺乏优势。

创新工场创始人李开复曾经这样形容过台湾地区：台湾一直以硬件思维作为导向，导致它错过了软件革命、网络革命和移动互联网革命期间大量的机遇。硬件时代一直保留下来的保守主义，加上有限的市场容量，导致整个台湾在移动互联网时代逐渐落后——没有资本的支持，没有用户需求的推动，台企在移动互联网时代的落后，几乎可以预见。

转型路在何方

主营业务不济，在过去几年中，华硕只好逐步向智能手机等其他领域转型，从而降低对传统PC业务的依赖。

但跟笔记本电脑市场发展期较长不同，手机市场的洗牌期更快。2006-2007年前后，内地手机厂家超过5000家，但90%在2013-2014年的市场洗牌中消亡。到2014年，市场只剩下59家智能手机厂家。如今，内地也就剩下十余家手机品牌，进入“寡头”时代。

北京商报记者就华硕手机业务情况联系到了该公司负责人，截至发稿对方未作出回复。产业观察家洪仕斌认为，华硕错过了智能手机爆发的黄金时期，进场时，格局基本已经建成，进入智能手机出货增幅的“天花板”。康钊则认为，华硕手机业务一直销量不多，受市场大环境影响，目前在等待市场爆发的机会。“华硕整体的品牌知名度和美誉度还可以，有一定的研发能力，但不可能每个领域都大投入。”

还有分析指出，从研发能力上看，华硕作为全球第一的板卡厂商，研发能力自然不差，但手机行业发展速度太快，没有核心的技术作为竞争力，基本上很难在市场上立足。其次，华硕在渠道能力、广告营销能力也略有欠缺。2015年OPPO、vivo两大黑马强势崛起，国内的手机厂商才意识到一件事——线下渠道和广告营销居然能够带来如此大的利润回报，而华硕，乃至整个吃足了互联网红利的内地手机厂商，起步已经落后一大步了。

目前来看，华硕手机的销量不尽如人意。据台湾媒体报道，2018年，华硕喊出的智能手机销售目标是2000万部，但是2019年的目标几乎降低了一半，到1200万部。降低目标主要的原因也是内地的手机品牌实力强大，在发展中国家抢走份额。还有市场研究机构指出，华硕在2019年的智能手机交付量可能只有880万部，远远达不到1200万部的目标。

如今的华硕又把目光瞄准了更加细分的游戏手机，能否拯救华硕还未可知。洪仕斌认为，华硕转型的方向可以向日本消费电子企业学习，比如东芝和松下，拓展医疗板块或者新能源板块。

有业内分析人士则表示，手机业务过去一直不是华硕的主业，只是从公司战略上保留这块业务，更多的是等待机会。而此次Rog玩家手机的推出，可以视为在竞争激烈的手机市场寻找到了非常狭窄的一条差异化道路，消费者的反响和接受程度如何，还有待市场的检验，业内不妨拭目以待。

北京商报记者 石飞月