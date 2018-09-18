女大学生遭电信诈骗后成“帮凶”

自称被诈骗团伙“忽悠”协助诈骗，冒充警察进京诈骗10位老人300万；因涉嫌诈骗罪被刑事拘留

民警出示冯某行骗所用假通缉令。警方供图

“95后”女大学生冯某暑假遭遇电信诈骗，其自称在5500元学费被骗走后，被电信诈骗团伙“忽悠”，进京冒充警察上门取走老人银行卡等，骗取10位老人300多万元，直至被北京市海淀警方控制。记者昨日获悉，冯某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。

78岁老人被骗数十万报警

9月9日，78岁的独居老人刘大爷到海淀分局北太平庄派出所报案，称被人冒充公检法机关诈骗了数十万元。

据刘大爷回忆，9月8日上午10点多，他接到自称是昆明市公安局“高警官”的电话，称其涉嫌一起贪污诈骗案，骗了别人200多万元，已经被公安局通缉了，需要提供银行卡和存折信息，用来清查他的经济状况。

因急于证明自己清白，刘大爷称，他便将银行卡等信息告诉对方。随后，自称“高警官”的人告诉他，下午会有一名昆明市公安局的工作人员，到刘大爷家中现场核实其资产情况。

当天下午1点多，刘大爷称，一名自称是专案特勤的冯姓女子到家中，还出示了印着刘大爷名字的逮捕令、通缉令等红头文件。冯某登记了刘大爷名下的6张银行卡账号和密码，并将刘大爷的银行卡和身份证拿走，称资产清查完成后会还给刘大爷。

与此同时，自称高警官的人再次给刘大爷打电话，说他的手机号已经被坏人利用了，要求刘大爷立即销毁手机卡，刘大爷全部照做了。

冯某走后，刘大爷越想越觉得可疑，去银行柜台查询余额才发现，原本存有20多万元的银行卡只剩下300多元，刘大爷随即报警。

大学生被骗后又成行骗者

刘大爷报案当晚9时许，民警将嫌疑人冯某控制，并从其房间内起获了一台电脑、两台打印机和多张用于行骗的假逮捕令、通缉令等文件。

冯某在审讯中称，自己今年21岁，是广东某大专三年级学生，暑假期间接到一个自称是电信公司工作人员的电话，称其在昆明注册了一个骚扰电话，要求她向警方说明情况。随后电话转到一个自称昆明市公安局“夏警官”的夏某那里，对方称她涉嫌一起诈骗案，需要清查她的经济情况。为了证明清白，冯某就给夏某提供了银行卡账号和密码，还转去了下学期的5500元学费。

“后来夏某把我的钱还给我，还提供了几千元的生活费”，冯某说，夏某告诉她，还有很多老人牵涉诈骗案中，让我来北京帮助这些老人查清银行账户。8月28日冯某来到了北京，根据夏某提供的“涉案”老人地址，冒充昆明市公安局专案特勤的身份上门将老人的银行卡和密码拿走，然后就近到银行ATM机把钱转给夏某。

据调查，冯某涉嫌诈骗了10位老人300多万元的钱财，被骗者数额最多的达104万元。目前，犯罪嫌疑人冯某因涉嫌诈骗罪已被海淀警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

新京报记者 左燕燕 通讯员 刘丽丽