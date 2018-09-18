新浪科技> 电信 > 正文

女大学生遭电信诈骗后成“帮凶”

女大学生遭电信诈骗后成“帮凶”
2018年09月18日 02:03 新京报
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　女大学生遭电信诈骗后成“帮凶”
　　自称被诈骗团伙“忽悠”协助诈骗，冒充警察进京诈骗10位老人300万；因涉嫌诈骗罪被刑事拘留

　　民警出示冯某行骗所用假通缉令。警方供图

　　“95后”女大学生冯某暑假遭遇电信诈骗，其自称在5500元学费被骗走后，被电信诈骗团伙“忽悠”，进京冒充警察上门取走老人银行卡等，骗取10位老人300多万元，直至被北京市海淀警方控制。记者昨日获悉，冯某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。

　　78岁老人被骗数十万报警

　　9月9日，78岁的独居老人刘大爷到海淀分局北太平庄派出所报案，称被人冒充公检法机关诈骗了数十万元。

　　据刘大爷回忆，9月8日上午10点多，他接到自称是昆明市公安局“高警官”的电话，称其涉嫌一起贪污诈骗案，骗了别人200多万元，已经被公安局通缉了，需要提供银行卡和存折信息，用来清查他的经济状况。

　　因急于证明自己清白，刘大爷称，他便将银行卡等信息告诉对方。随后，自称“高警官”的人告诉他，下午会有一名昆明市公安局的工作人员，到刘大爷家中现场核实其资产情况。

　　当天下午1点多，刘大爷称，一名自称是专案特勤的冯姓女子到家中，还出示了印着刘大爷名字的逮捕令、通缉令等红头文件。冯某登记了刘大爷名下的6张银行卡账号和密码，并将刘大爷的银行卡和身份证拿走，称资产清查完成后会还给刘大爷。

　　与此同时，自称高警官的人再次给刘大爷打电话，说他的手机号已经被坏人利用了，要求刘大爷立即销毁手机卡，刘大爷全部照做了。

　　冯某走后，刘大爷越想越觉得可疑，去银行柜台查询余额才发现，原本存有20多万元的银行卡只剩下300多元，刘大爷随即报警。

　　大学生被骗后又成行骗者

　　刘大爷报案当晚9时许，民警将嫌疑人冯某控制，并从其房间内起获了一台电脑、两台打印机和多张用于行骗的假逮捕令、通缉令等文件。

　　冯某在审讯中称，自己今年21岁，是广东某大专三年级学生，暑假期间接到一个自称是电信公司工作人员的电话，称其在昆明注册了一个骚扰电话，要求她向警方说明情况。随后电话转到一个自称昆明市公安局“夏警官”的夏某那里，对方称她涉嫌一起诈骗案，需要清查她的经济情况。为了证明清白，冯某就给夏某提供了银行卡账号和密码，还转去了下学期的5500元学费。

　　“后来夏某把我的钱还给我，还提供了几千元的生活费”，冯某说，夏某告诉她，还有很多老人牵涉诈骗案中，让我来北京帮助这些老人查清银行账户。8月28日冯某来到了北京，根据夏某提供的“涉案”老人地址，冒充昆明市公安局专案特勤的身份上门将老人的银行卡和密码拿走，然后就近到银行ATM机把钱转给夏某。

　　据调查，冯某涉嫌诈骗了10位老人300多万元的钱财，被骗者数额最多的达104万元。目前，犯罪嫌疑人冯某因涉嫌诈骗罪已被海淀警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

　　新京报记者 左燕燕 通讯员 刘丽丽

 
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有