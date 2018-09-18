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报告：iPhone XS数据下载速度是iPhone X的2.3倍

报告：iPhone XS数据下载速度是iPhone X的2.3倍
2018年09月18日 22:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间9月18日晚间消息，据网速测试站点SpeedSmart.net的初步测试结果显示，苹果公司最新发布的iPhone XS和XS Max的上网速度要比去年的iPhone X有很大的改善。

　　在美国三大移动运营商AT&T、Verizon和T-Mobile中，iPhone XS在AT&T网络上的LTE速度最快，平均下载速度为72.24Mbps。相比之下，iPhone X在AT&T网络上的平均下载速度为27.67Mbps。

　　在Verizon网络上，iPhone XS的LTE平均下载速度为62.20Mbps，同样远高于iPhone X的26.08Mbps。至于T-Mobile网络，iPhone XS的平均下载速度为59.92Mbps，而iPhone X为29.82Mbps。

　　总体而言，iPhone XS和XS Max在这三个网络中的平均下载速度是iPhone X的2.33倍。相比之下，iPhone XS上传速度的提升就没有下载速度那么明显。

　　在T-Mobile网络上，iPhone XS的上传速度为19.35Mbps，而iPhone X为12.22Mbps。在Verizon网络上，iPhone XS的上传速度为16.10Mbps，而iPhone X为10.92Mbps。在AT&T网络上，iPhone XS的上传速度为14.88Mbps，而iPhone X为10.28Mbps。

　　业内人士称，iPhone XS和XS Max数据传输速度之所以大幅提升，主要是因为它们采用了新的千兆级LTE 4X4 MIMO技术和LAA技术，从而支持更高的吞吐量。（李明）

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