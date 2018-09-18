苹果仍是全球最赚钱手机品牌 Q2独占62%利润

作者：赵晋杰

DoNews 9月18日消息（记者 赵晋杰）近期，市场调研机构Counterpoint发布了2018全球智能手机品牌的最新一季利润分布情况。数据显示，2Q全球手机利润同比增长了4%，而这主要归功于中国手机品牌的积极贡献，其合计利润首次超过了20亿美元，占比近20%。 Counterpoint报告指出，中国该季度的品牌旗舰机表现亮眼，价格也进入了更高的档位，比如OPPO Find X、vivo NEX以及华为P20 Pro等代表性机型。

苹果依然牢牢霸占着全球最赚钱智能手机品牌的地位，尤其是iPhone X，帮助苹果在第二季度获得了明显更高的手机均价。尤其是刚刚发布的三款新iPhone，价格再创新高。其中，最贵的的iPhone XS Max 顶配版售价高达12799元，最便宜的iPhone XR 标准版也要6499元。

Counterpoint数据显示，苹果Q2占去了62%的全球手机利润，其次是三星（17%）、华为（8%）、OPPO（5%）、vivo（4%）和小米（3%）。

剩余的1%利润，则被600多个手机品牌瓜分。这不仅意味着二三线手机品牌生存越来越困难，也说明他们中的绝大多数都处于亏损状态。

另外，在Q2利润增幅方面，排名前四的均是国产手机品牌，依次是小米（747％）、华为（107％）、vivo（24％）和OPPO（23％）。