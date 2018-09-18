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“华为中兴禁令”或将遭到印度运营商反对

“华为中兴禁令”或将遭到印度运营商反对
2018年09月18日 10:58 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　C114讯 北京时间9月18日消息（凡褐）据外媒报道，下一代移动互联网连接将提供更快、更可靠的网络，将成为物联网时代的支柱。印度是世界上电信市场增长最快的国家之一，虽然错过了采用新技术的早班车，印度目前正在为5G的推出做积极努力。

　　印度政府计划在2020年底前在全国推出5G商用服务，几乎与世界其它地区一样。在全球范围内，包括韩国、中国和美国在内的全世界正在进行150多个5G预商业化试验。然而，该中心设立的一个高级小组最近的一份报告指出，迄今为止，5G试验尚未在印度开始。

　　报告指出，4G网络目前为全国城市地区超2.4亿的用户提供服务；然而，农村地区的LTE覆盖仍然是一个挑战。印度的“4G速度正在回升，平均为6-7Mbps，发达国家的为25 Mbps，”声明表示。目前由3GPP开发的5G标准——一个由行业驱动的标准化机构—为各种服务设想的峰值速率为2-20Gbps。

　　一旦商业化，5G不仅会颠覆电信业，而且还会涉及其他行业。5G预计将出现在“个人电话平台”之外的服务交付中，它还将连接包括机器、传感器、车辆、机器人和无人机在内的新设备，以支持更大范围的应用和服务。

　　“最初下一代网络将应用到关键的政府项目，如智能城市和数字印度，还有其它企业对企业（B2B）的应用，”印度移动运营商协会（COAI）局长Rajan Mathews表示。他称：“我们可能最初看不到消费者对5G服务的直接消费，但这取决于生态系统……我们可以从使用IoT设备如连接的冰箱等方面看到消费者的消费。”

　　爱立信报告估计，2026年5G将为印度电信运营商带来270亿美元的收入机会。它表示，最大的机会将出现在制造业、能源和公用事业等部门，其次是公共安全和卫生部门。政府小组报告指出，即使在5G进入后，早期的移动技术—2G、3G和4G—仍将继续使用，可能需要10年或更长的时间来逐步淘汰。

　　政府预计，到2035年，5G对印度的累计经济影响约为1万亿美元。Mathews先生指出，5G需要大量的频谱。3300-3600 MHz 5G频谱的最低价格已固定在每兆赫49.2亿卢比（1亿卢比约等于947.7万人民币）。这一时期正值金融业重压之下，债台高筑。“按照全球标准，5G频谱每兆赫49.2亿卢比的价格偏高，因为最近发生的韩国拍卖价格为每兆赫13亿卢比，”COAI指出；并补充说，需要研究一种新的定价方法。

　　指导委员会建议在今年年底前公布5G频谱分配政策。高级别小组还建议政府资助5G项目。目前，只有名义上的数字……委员会建议大约规划预算为第一年30亿卢比、第二年40亿卢比、第三年50亿卢比、第四年40亿卢比。

　　上周日，中国专家表示，印度声称将把中国电信设备公司排除在5G试验之外，最终将损害印度自己的电信业，这是继美国之后在商业交易政治化方面采取的行动。“商业活动的政治化导致外国投资的商业环境恶化，这将阻碍中国未来在印度的投资，”专家指出，中国企业不仅在价格方面，而且在网络基础设施方面都有优势。“对华为和中兴的禁令将使5G服务对于印度低收入人群过于昂贵。”DoT对采访的要求没有回应。华为和中兴未能参与将影响印度电信运营商，他们最终可能会要求印度政府允许他们进入。电信业高管认为，对华为和中兴的禁令可能导致5G的推出减缓，并增加部署成本。

印度禁令运营商
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