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报告：去年我国三成移动终端曾遭受病毒感染

报告：去年我国三成移动终端曾遭受病毒感染
2018年09月18日 10:35 新华社
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　　新华社天津9月18日电（记者张建新）国家计算机病毒应急处理中心18日发布第17次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示，2017年我国移动终端病毒感染率为31.49%，比上一年下降11.84%。 

　　国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民说，在移动终端互联网应用方面，社交软件、浏览网页和金融服务位居前三，随着互联网业务向移动端的大面积转移，加之移动终端用户黏性大、实时在线率高等特点，各类安全威胁纷纷向移动终端转移。造成移动终端安全问题的主要途径有垃圾短信、骚扰电话和钓鱼（欺诈）信息，分别占调查总数的77.15%、59.25%和58.61%。 

　　由于传播用户量大、成本低廉等特性，垃圾短信一直备受恶意用户的“青睐”。尽管安全管理软件对垃圾短信的识别率和拦截率不断提高，但由于用户的安全意识不足，使得通过此种方式传播的恶意信息屡屡得手。 

　　隐私数据泄露、公民个人信息售卖事件层出不穷，导致各种广告推销、欺诈电话严重干扰着用户的工作和生活。垃圾短信中包含了大量恶意链接、钓鱼网站，信任度高、交互性强的微博、微信也成为网络钓鱼（欺诈）的平台。 

　　另外，网站浏览、移动存储介质、社交软件、电脑连接等也是移动终端安全问题的入口，移动终端的很多恶意应用更倾向于恶意扣费或是隐私窃取，而相对于远程控制类的恶意代码，这些恶意应用往往对系统本身运行速度影响较小，不易被察觉，对用户形成的侵害时间更长，并且可以给恶意用户带来更丰厚的不法利益。 

　　调查显示，随着移动终端厂商预装安全软件及用户个人安全意识的提升，76.51%用户使用移动终端防病毒产品，40.56%用户使用防火墙，34.11%用户安装了数据恢复软件，另有30.09%用户安装使用了移动终端安全管理软件，用户移动终端安全产品使用率整体呈现上升趋势。

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