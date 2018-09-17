直击|OPPO成立成都研发中心 加大软件互联网服务研发

OPPO成都研发中心

新浪科技讯 9月17日下午消息，OPPO近日宣布，于成都天府软件园正式成立OPPO成都研发中心，旨在加大对软件产品和互联网服务的研发资源投入，推动OPPO总体研发战略与目标的落实，为以OPPO手机为核心的移动互联体验提供创新支持。

OPPO方面称，成都研发中心将承担起公司技术发展的战略角色，负责新一代产品的研发升级与技术管理等具体工作。

OPPO副总裁段要辉表示：“OPPO成都研发中心是公司在加大软件与互联网技术投入、聚集更多优秀研发人才的背景下成立，将进一步提升我们在软件产品和服务领域的创新能力。成都研发中心，将在互联网、软件、AI、云服务、大数据等科技服务领域重点投入资源，与深莞研发基地一并构成公司的核心研发中心。”

今年4月，OPPO正式成立OPPO研究院，聚焦在软件、硬件和标准三个领域，围绕5G、人工智能、影像处理和新材料新工艺等研究方向开展前端研究，着眼未来技术的布局。OPPO方面称，此次成立的OPPO成都研发中心将与深圳研发中心和东莞研发中心一起，共同组成OPPO公司级研发引擎，以人工智能、云服务、大数据等前沿技术驱动软件产品和互联网服务的开发，并预计在未来承担更多创新的研发业务。(张俊)