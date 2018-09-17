新浪科技> 电信 > 正文

分析师预计新iPhone出货量达7500万部 XR/XS Max居多

分析师预计新iPhone出货量达7500万部 XR/XS Max居多
2018年09月17日 14:17 TechWeb
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　编译/露天　

　　【TechWeb】9月17日消息，据路透社报道，苹果上周发布了新旗舰iPhone系列，包括iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。分析师郭明錤预计，XS的预订“乏善可陈”，但他相信XS Max和iPhone XR（即将在10月份上市）的需求旺盛。

　　苹果分析师预计新iPhone出货量可达7500万部 大部分是XR/XS Max

　　他还指出，TF Industries提高了对Apple Watch Series 4的预期，认为其市场份额可达到约为55%，而售价更加便宜的苹果手表3系列的市场份额也在提高。

　　郭明錤称，市场对Apple Watch Series 4的需求要好于此前预期，因为它带有“创新功能”比如心电图仪。他们预计，2018年，苹果手表的出货量将达到1800万部。

　　如果苹果能在美国以外的更多地区获得监管许可，那么消费者对Apple Watch Series 4的需求会超过最初的预期。

　　关于iPhone，郭明錤相信新款iPhone的出货量将会比去年略有增长，在今年剩余的时间里达到7500万到8000万部。

　　郭明錤表示，XS Max在中国的受欢迎程度很高，因为它有金色外壳、更大的屏幕和双SIM卡功能。郭明錤相信，XS Max将占到新iPhone出货量的30%左右。 

　　郭明錤表示，XR的前景也很乐观。他们预计XR将占大部分出货量，占销售额的55-60%。不过，他们认为5.8英寸XS的需求会有所下降。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有