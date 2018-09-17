分析师预计新iPhone出货量达7500万部 XR/XS Max居多

编译/露天

【TechWeb】9月17日消息，据路透社报道，苹果上周发布了新旗舰iPhone系列，包括iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。分析师郭明錤预计，XS的预订“乏善可陈”，但他相信XS Max和iPhone XR（即将在10月份上市）的需求旺盛。

苹果分析师预计新iPhone出货量可达7500万部 大部分是XR/XS Max

他还指出，TF Industries提高了对Apple Watch Series 4的预期，认为其市场份额可达到约为55%，而售价更加便宜的苹果手表3系列的市场份额也在提高。

郭明錤称，市场对Apple Watch Series 4的需求要好于此前预期，因为它带有“创新功能”比如心电图仪。他们预计，2018年，苹果手表的出货量将达到1800万部。

如果苹果能在美国以外的更多地区获得监管许可，那么消费者对Apple Watch Series 4的需求会超过最初的预期。

关于iPhone，郭明錤相信新款iPhone的出货量将会比去年略有增长，在今年剩余的时间里达到7500万到8000万部。

郭明錤表示，XS Max在中国的受欢迎程度很高，因为它有金色外壳、更大的屏幕和双SIM卡功能。郭明錤相信，XS Max将占到新iPhone出货量的30%左右。

郭明錤表示，XR的前景也很乐观。他们预计XR将占大部分出货量，占销售额的55-60%。不过，他们认为5.8英寸XS的需求会有所下降。