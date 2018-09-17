韩国SK Telecom选定5G设备供应优先谈判方 没有华为

原标题：外媒：韩国SK Telecom已选定5G设备供应优先谈判方 没有华为

作者：辣椒客

【TechWeb】9月17日消息，据国外媒体报道，韩国电信运营商SK Telecom已选定了5G设备供应的优先谈判方，三星等三家公司被选中，没有华为。

外媒在报道中表示，SK Telecom选定的三家公司分别是三星、爱立信和诺基亚。在报道中，外媒还表示，SK Telecom公司是在经过长时间、多方面的评估之后才选定这三家公司，三星等三家公司被选中则是基于领先的技术、生态系统和财务方面的考虑。

外媒在报道中还表示，这三家设备厂商计划在一个月内结束谈判，随后从首尔开始相关5G设备的安装，并扩展至韩国全国。

韩国电信运营商已准备在今年开始5G的商用，本月初etnews的消息就显示，包括SK Telecom在在内韩国三大电信运营商，已宣布他们将在今年12月1日开始5G信号的商用和传播。

对电信运营商来说，选择供应商建设网络基础设施是5G商用的先决条件，外媒在此前的报道中表示，韩国电信运营商潜在的5G网络设备供应商是三星、诺基亚、爱立信和华为这四家公司。

虽然外媒在报道中表示华为未能成为SK Telecom 5G设备供应的优先谈判方，但华为仍有可能进入韩国的5G设备市场，外媒称韩国另一家电信运营商LG Uplus将使用华为的5G设备。

本月初《韩国时报》在报道中就表示，华为有望成为LG Uplus的5G网络设备供应。LG Uplus的发言人当时还表示，在6月份于上海举行的世界移动大会上，LG集团首席运营官Kwon Youung-soo就已告知媒体，LG Uplus可能会与华为合作建设5G网络基础设施。Kwon Youung-soo认为华为的设备拥有最快的速度和最好的性能，而在首尔召开的股东大会上，Kwon Youung-soo重申了他采用华为设备的观点，并表示还没有听说与华为的合作有变数。