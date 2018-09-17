苹果新机贵:美国运营商推“买第二部减700美元”活动

新浪科技讯 北京时间9月17日上午消息，苹果的iPhone XS和XS Max预订在美国已经开放，无线运营商也纷纷为新的iPhone手机推出合约优惠套餐。美国科技媒体Apple Insider汇总了主流运营商推出的优惠活动，其中包括所谓“买一赠一”。

AT&T

AT&T将苹果的两款新机iPhone XS和XS Max加入到优惠活动中。消费者购买两部符合优惠条件的设备可以获得700美元折扣。该活动要求消费者在AT&T Next上购买两部设备，并在优惠后选择至少65美元/月（可叠加）的无线套餐。另外，用户还需新加一个电话号，以在接下来的30个月内分期获得这700美元优惠。和其它无线套餐一样，若服务取消，剩余金额随之到期。另外激活需要另缴纳30美元。

Verizon

和AT&T类似，Verizon也推出了自己的的优惠活动，就是买两部手机，第二部优惠700美元。消费者可以选择购买任意两部iPhone XS Max、XS、X、8 Plus或者256G内存的iPhone 8手机，但消费者须为其中一部手机新加一个电话号，以便在未来24个月内每月获得29.16美元的返现。

用户也可以选择参与Verizon的以旧换新活动，即购买iPhone XS或XS Max，可以拿旧手机换取100美元的优惠。但是，以旧换新的旧手机必须运行良好且外观无明显破损。满足条件后，用户将获得100美元优惠，以24个月分期返还到已有账户。余额全部返还或用户取消当前套餐或换了新的套餐后，返现随即终止。要是用户拿来换新的旧手机估价超过100美元，那么你将得到实际估价的返现优惠。

以下iPhone手机符合以旧换新活动：iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone SE

符合以旧换新活动的其它品牌手机包括：Google Pixel 2、Google Pixel 2 XL、Google Pixel、Google Pixel XL、LG V30、LG V20、LG V10、LG G6、LG G5、LG G4、Motorola Z2 Force、Motorola Z Force、Motorola Z2 Play、Motorola Z Play、Motorola Z Droid、Motorola Z Play、Motorola Turbo 2、Samsung GS9、Samsung GS9+、Samsung GS8、Samsung GS8+、Samsung GS7、Samsung 7 Edge、Samsung 7 Active、Samsung GS6、Samsung 6 Edge、Samsung 6 Edge+、Samsung 6 Active、Samsung GS5、Samsung GS4、Samsung Note 8、Samsung Note 5、Samsung Note 4、Samsung Note Edge、HTC 10、HTC M9/M9+

Sprint

Sprint也推出了自己的优惠活动，64G的iPhone XS低至0美元/月，新的iPhone XS Max低至4.17美元/月。但用户须通过以旧换新方式购买新手机，并签订Sprint Flex Lease。优惠活动到9月27日截止。(小白)