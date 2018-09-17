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李国华、王路当选中国联通第六届董事会非独立董事

李国华、王路当选中国联通第六届董事会非独立董事
2018年09月17日 10:12 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　C114讯 9月17日消息（林想）9月14日，中国联合网络通信股份有限公司召开2018年第三次临时股东大会，会议就关于《增补李国华先生为公司董事的议案》、《关于增补王路先生为公司董事的议案》和《关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案》进行表决。

　　据了解，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初主持，公司在任董事11人，出席 3人；公司在任监事3人，出席1人；公司首席财务官兼董事会秘书朱可炳出席此次会议。

　　经过决议，《关于增补李国华先生为公司董事的议案》与《关于增补王路先生为公司董事的议案》均已获通过，李国华、王路获选举为公司第六届董事会非独立董事。此外，《关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案》也已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　李国华简历

　　李国华，58岁，高级经济师，1999年获得南昌大学、法国普瓦提埃大学工商管理硕士学位。李先生曾担任江西省邮电管理局副局长；江西省邮政局副局长、局长；国家邮政局副局长；中国邮政集团公司副总经理、总经理；中国邮政储蓄银行股份有限公司非执行董事及董事长等职务。李国华现任中国联通总裁及总法律顾问；目前还担任联通集团董事及总经理，联通红筹公司执行董事及总裁，联通运营公司董事及总裁。李国华具有丰富的管理经验。

　　王路简历

　　王露，52 岁，百度公司副总裁，负责公司级的品牌市场、公关、校园品牌市场、政府关系、行政和工程建设、采购及职业道德建设等业务。

　　王路毕业于北京联合大学并在北京大学获得 EMBA 学位。王路是中国数字信息领域里的老兵，拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验，对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道。加入百度之前，王路曾任沃尔玛电商亚洲区总裁兼 CEO， 成功协助沃尔玛全资收购 1 号店，并领导 1 号店在华业务，后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。王路现任北京市人大代表。王路目前同时还担任爱奇艺、中信百信银行股份有限公司董事。

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