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三星Note9在美国发生自燃事故：用户已提起诉讼

三星Note9在美国发生自燃事故：用户已提起诉讼
2018年09月17日 10:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间9月17日早间消息，据《纽约邮报》上周六报道，本月早些时候，三星Galaxy Note9智能手机发生自燃事故，一名用户已就此提出诉讼。

　　美国长岛一名叫戴安娜·钟（Diane Chung）的房地产经纪人在诉讼中称，9月3日她正在使用Note9时，手机突然变得“非常热”。报道称，当时她用完手机后将其放在手提包里，但很快听到“刺耳声响”，然后她看到包里冒出浓烟。

　　这名用户称，她把手提包打开，将里面包括手机在内的所有物件倒在电梯地板上，但此时手机仍在燃烧，直到一位路人隔着一块布拿起手机放到一桶水里。

　　三星在一份声明中说：“三星非常重视客户安全，我们可以为美国数百万Galaxy系统设备的质量打包票。迄今为止，我们尚未收到任何涉及Galaxy Note9设备类似事件的报道，我们正在调查此事。”

　　上述诉讼案让人联想到两年前三星接连经历的Galaxy Note7自燃事故。2016年，由于电池故障导致数十部Note7手机自燃，三星停止了Galaxy Note7设备的销售，并为电池制定了检查程序，还说这些程序“远远超出了行业标准”。

　　“Galaxy Note9中的电池比以往任何时候都安全，”三星移动业务主管高东进（DJ Koh）上个月表示。“用户不再需要担心电池了。”(斯眉)

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