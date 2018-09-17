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三星移动部门CEO爆料：S10外型设计将出现重大变化

三星移动部门CEO爆料：S10外型设计将出现重大变化
2018年09月17日 09:59 环球网
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　　【环球网科技记者 张之颖】受到中国手机外型设计上包括“渐变色”等各种创新挑战，三星近日也做出宣布在Galaxy S10的设计上将进行革新。现在，外媒也开始进一步关注相关消息。

　　据外媒报道，如果多年来长期关注三星智能手机的人，很可能发现，三星鲜少在外型设计方面进行大量更新。相反地，三星会在做出一些小部分调整。当然这并非坏事，因为这意味三星找到了适合自己的设计，并依照这款设计进行微调。

　　外媒ubergizmo指出，对于那些已经对三星觉得“无聊”的人来说，可能会有兴趣知道三星移动首席执行官DJ Koh近期的谈话。他（通过三星手机发布消息）告诉中国媒体，Galaxy S10将具有“非常重要”的设计变化。Koh没有深入描述这些变化的细节，只是说它们具有重要意义。

　　最初有传闻称，Galaxy S10的设计变化充其量只是次要的，但Koh的声明，似乎肯定了新设计的可能性。有消息称Galaxy S10可能配备三摄像头，也有消息讨论到它如何将高通公司的超声波指纹传感器加入手机。

　　上个月，有报道称，三星公司将在明年发布的Galaxy S10进行颠覆，并计划推出五种新颜色。另外，根据Ice Universe的说法，三星似乎还有其他一些计划，能让其与华为的渐变色相媲美。

　　日前有媒体指出，最可能出现的情况是，三星找到了一种新的独特方式，可以在不肆意复制华为的情况下，为其智能手机引入一些色彩。三星表示，Galaxy S10的配色方案将比华为智能手机上的选项明显“更漂亮”。总之，现在还不确定三星会否推出类似于最近在中国手机上看到的渐变色，三星也有可能推出完全不同的设计。

　　据外媒报道，最迟在2019年CES大展上，就会有进一步的细节公布。所以可能不用等太久，谜底就会揭晓了。

S10三星外型
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