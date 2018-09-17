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韩国KT未来五年将投200亿美元用于5G和创新技术发展

韩国KT未来五年将投200亿美元用于5G和创新技术发展
2018年09月17日 17:18 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　C114讯 北京时间9月17日消息（艾斯）据外媒报道，韩国电信运营商KT宣布，该公司计划在未来五年内投资23万亿韩元（204.8亿美元）用于5G和其他创新技术的发展。

　　这笔资金中的一部分将用于支持KT最近在首尔郊区研发中心开设的5G开放实验室。新实验室分为三个协作空间，分别聚焦于5G基础设施、媒体（增强现实和虚拟现实等）以及物联网技术，此外还有一个展览空间。对开发5G服务感兴趣的企业将能够使用这些设施进行服务规划、测试和验证。

　　同时，KT也在与韩国和政府和许多公司合作针对B2B和B2G（business-to-government）领域进行5G服务开发。上个月，韩国政府部门批准了KT进行5G试验服务的计划。

　　KT董事长Hwang Chang-Gyu在一份声明中表示：“从宣布全球首个商用5G网络的愿景，到在平昌展示全球首个5G试验服务，KT正在开创5G世界的新时代。KT将与全球合作伙伴一起，通过建立一个强大而健康的5G生态系统，成功实现商用全球首个5G网络，并且这张网络将达到最佳的服务质量。”

　　根据KT经济和管理研究所预测，韩国商用5G网络有望在2025年创造至少30.3万亿韩元的社会经济价值，相当于韩国GDP的1.5%。根据预测，到2030年5G为韩国创造的社会经济价值将达到至少47.8万亿韩元，相当于GDP的2.1%。

韩国5G网络艾斯
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