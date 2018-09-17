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5G竞速赛全面打响 手机厂商“不甘人后”

5G竞速赛全面打响 手机厂商“不甘人后”
2018年09月17日 09:36 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　IT时报记者 吴雨欣

　　小米、OPPO、vivo奔着“率先”而去 5G芯片成熟度成关键因素

　　现在，正处于5G商用前的最后关头，产业界正在加快步伐，推动5G尽快成熟。

　　近日爱立信高通合作，在39GHz频段完成符合3GPP标准的5G数据呼叫，进一步证明5G技术商用已经准备就绪。几乎与此同时，华为在北京怀柔成功打通了基于3GPP R15标准的First Call（数据业务）。毫无疑问，这些事件在5G推进过程中都具有非常重要的意义。

　　而在另一端，手机厂商也“不甘寂寞”，OPPO、vivo、小米等几家厂商最近“不约而同”披露了在5G手机上的最新进展，并称有望率先推出商用5G手机。

　　5G呼叫仍处于实验室阶段

　　产业链在不断推进5G走向成熟。

　　去年12月，非独立组网5G标准冻结。两个月后，也就是今年2月，华为和沃达丰采用符合非独立组网标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话。“今年2月初，诺基亚、高通和Verizon也在新泽西实验室打通过，KT和Verizon还在韩国首尔与美国明尼阿波利斯打通了视频电话。”Verizon院士欧阳晔博士说。

　　此次爱立信完成的下行数据呼叫是在位于瑞典希斯塔的实验室打出，利用了39GHz毫米波和5G NR Air 5331基站以及一款采用高通骁龙X50 5G调制解调器和无线子模块的测试设备。爱立信和高通认为，这次合作会为符合5G NR标准的基础设施、智能手机和其他移动设备的上市销售铺平道路。华为打通的First Call（数据业务）则意味着正式开通华为在中国5G技术研发试验中SA独立组网架构下端到端5G商用系统测试站点。

　　手机厂商欲做“头号玩家”

　　芯片商、设备商在为5G商用争分夺秒,手机厂商也在抢夺5G手机首发。

　　最近，OPPO、vivo和小米相继公布了自家5G手机的新进展。先是OPPO宣布，基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的连接，紧接着vivo宣布已经初步完成面向商用的5G智能手机软硬件开发，将会在2019年推出5G预商用手机。之后，小米手机也宣布打通5G信令和数据链路的连接，预期明年正式推出5G手机。

　　信令和数据链路的打通是保障5G手机实现可靠通信功能的基础，也是5G智能手机走向成熟的重要一步。“简单理解，打通5G信令和数据链路是设备商、运营商把网络和接口做好，让手机能够接进去。5G网络还不成熟，现在推5G手机只能运行在向下兼容4G模式下，在5G试点区域体验5G的速度。”芯片企业苏州迈瑞微公司创始人李扬渊告诉《IT时报》，最有实力首发且量产5G手机的应该是华为，华为有自己的5G基带和网络解决方案。华为轮值CEO徐直军也曾明确表示，将于2019年6月前推出支持5G的智能手机。

　　背后的芯片之争

　　5G手机能否首发，背后要看5G芯片的成熟程度和量产情况。

　　今年8月，高通宣布将推出采用7纳米制程工艺的系统级芯片（SoC）的旗舰移动平台，可与骁龙X50 5G调制解调器搭配，高通对它的期望是成为首款支持 5G 功能的移动平台。“高通第一批5G芯片数量有限，如果手机厂商只能做到首发不能做到量产，消费者只能看不能买，还有什么意思？”一位通信业人士认为。

　　5G基带市场也在发生巨变，除了高通、华为还有英特尔

　　去年9月，英特尔发布了第三代英特尔 5G移动试验平台，能帮助运营商和设备商对5G网络和设备进行快速的外场测试和互操性测试，“在去年第四季度就已投入和合作伙伴的联合测试当中。”英特尔相关人士告诉《IT时报》记者。去年11月，英特尔又推出了支持5G新空口（5G NR）的多模商用调制解调器家族——英特尔 XMM 8000系列，这些将在2019年中用于商用终端设备。“目前与终端厂商的合作研发测试进展顺利，但是不方便透露具体客户信息。”上述人士说。

　　4G时代缺少足够魄力的英特尔，如今是5G领域活跃的参与者，如果英特尔能更快量产5G芯片，国内手机厂商亦有可能转投英特尔的怀抱。

　　基站密度大 成本高亦是挑战

　　5G能否得到商用，除了终端侧，还要看网络侧是否足够成熟。

　　“5G使用的频率高、建站密度大，未来我国5G要实现良好覆盖大约需要基站站址500万个，现在已有存量基站站址200万个，还需要新增基站站址300万个，涉及3000亿元的投资。”中国铁塔副总经理高步文日前表示，5G面临着不小的挑战，如基站选址难、投资大、工期长以及对城市市容景观带来的影响等。“我们也拿出了解决方案，一是利用城市的照明灯杆等设施进行5G基站建设，预计未来规模约1000万到1200万个；二是控制新建基站的规模，大大降低5G的部署难度。” 高步文说。现在三家运营商已经如火如荼地开展5G规模试验，扩大5G试点城市范围。

　　根据三家运营商的5G商用时间表，2019年5G即可实现预商用，2020年正式规模商用。目前，中国的5G技术研发试验已经进入了第三阶段，这也是5G实现商用之前的关键一步，计划在年内完成。

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