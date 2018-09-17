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中国电信启动5G手机测试 打通5G商业链最后一环

中国电信启动5G手机测试 打通5G商业链最后一环
2018年09月17日 08:01 第一财经日报
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　　李娜

　　作为打通5G商业链的最后一环，运营商的一举一动备受产业链关注。

　　在近日举行的2018中国电信智能终端技术论坛上，中国电信市场部副总经理陆良军表示，电信将在2018年9月开启5G原型机技术验证，首批计划推60部5G原型机。此外，中国电信还计划在2019年3月份推出超过1200部的5G测试用机，而明年第三季度则发布试商用机，而届时通过端到端网络和业务测试的5G终端设备将达到2500余部。

　　这是中国电信第一次对外宣布5G手机的测试时间，而在此前，中国移动已启动“5G终端先行者计划”，计划在2019年三季度推出5G智能手机。

　　“事实上，最近手机厂商都在争取这些运营商的首发权，目前头部手机企业已经在自家手机上实现了5G信令及数据调试。”一家排名国内前四的国产手机市场负责人对第一财经记者如是说。

　　手机厂商目前是5G商用布局中最为激进的阵营。

　　8月28日，OPPO利用了一部改用了高通骁龙X505G调制解调器的R15手机，基于5GRelease15NSA标准，在4GLTEBand5的10MHz带宽和5GNRn78频段的20MHz带宽上，完成了5G信令和数据链路的连接。时隔三天后，小米也宣布在一部改用了骁龙X505G调制解调器的MIX2（或MIX2s）打通了5G信令和数据链路，并宣布明年正式推出5G手机。

　　在小米进行测试的同一天，vivo宣布在进行架构规划、主板堆叠、射频和天线设计以及优化电池空间等方面的工作后，已初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发，样机在尺寸和外观上也已经达到了可商用级别。

　　加上华为此前宣布的要在2019年6月发布首款提供全版解决方案的5G手机。目前国产手机四强已宣布进入5G手机的“备战”阶段。

　　“根据目前国内运营商网络搭建的状况，预计OPPO5G新机将于2019年下半年正式与大家见面。”OPPO助理副总裁、中国大陆市场营销负责人沈义人对记者表示，OPPO正在与运营商，设备商和芯片厂商合作，将会是第一批并争取是首家发布5G商用产品的厂商。

　　而对于5G芯片的研发，紫光集团全球执行副总裁、紫光展锐首席执行官曾学忠对第一财经记者表示，国产芯片目前和国外厂商的差距正在逐步缩小。

　　曾学忠表示，目前展锐每年全球出货超过6亿套片，市场份额占比在25%左右，在非全网通市场有不错的表现，和中国电信全网通合作以后，紫光展锐有信心更进一步。

　　“5G不仅仅是技术，还有工艺，我们现在已经有14纳米技术，明年的12纳米技术，未来在7纳米技术，我们都在快步往前走。所以我相信技术上我们是非常明确的。还有运营商，我们不仅是跟中国运营商，海外运营商我们也在加紧接触，我们的手机，中国品牌一定是全球品牌，在全球销售。所以海外运营商推动的步伐，我们也有条不紊地进行。我们希望成为5G的领导者，我们希望在5G时代，成为全球5G芯片的领导者。”曾学忠对记者说。

　　据记者了解，紫光展锐将在明年推出5G芯片。

　　台湾“资策会产业情报研究所”认为，2021年全球5G手机出货量将会显著增加至超过1.36亿部，2022年出货量将达到3.11亿部，渗透率17.3%，但在网络环境起步阶段，明年的5G手机出货量在420万部左右。

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