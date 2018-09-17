原标题：各大手机厂商陷入混战“苹果神话”还能再现吗？

■李 鑫

在外界对苹果廉价手机的“真容”猜测纷纷之际，苹果发布的新款手机在价格上一鸣惊人。不过这次让外界意外的并不是此前传闻的廉价手机，而是史上最贵的iPhone。

此次苹果一口气发布了三款手机，价格普遍不菲。即使是被人们称为低价版本iPhone XR价格也算不上亲民，起步价几乎是同等配置国产手机的一倍。不过，最让人意外的是，苹果此次也放低身段专门研发并推出了“双卡双待”智能手机新品。

在苹果开完发布会后，手机界大佬的“朋友圈”也炸了锅。华为高级副总裁余承东一句“稳了”，引发热议。罗永浩也吐槽称，（锤子手机）确实不会造假……怀念乔布斯。

从视网膜屏到带动Touch ID指纹的普及，每一年的iPhone都是手机界黑科技的代言。而如今的苹果创新动力匮乏，却成为槽点。其手机价格倒是屡次攀新高，历史上首次破万。新款iPhone的升级对于苹果自身或许意味着质的飞跃，但这些进步却很难再拿出来立标杆。

近年来，手机的同质化愈发严重。去年在iPhone发布刘海屏之后，国产手机新一代的旗舰机几乎都朝着这个方向努力。

然而今年与苹果在新款手机上依旧沿用刘海屏不同的是，国产手机厂商已全面摒弃了刘海屏的设计，努比亚、荣耀、vivo新机都采用了水滴屏、去掉了“刘海”，更接近全面屏。

从双曲面屏到全面屏，从声纹识别到瞳孔识别……随着国产手机厂商在体验、质量等方面的奋起直追，全球智能手机市场竞争格局正在发生改变，苹果等国际品牌对于消费者的吸引力在逐渐降低，而性价比更高的国产手机品牌正在成为市场的主流。

不过，纵观整个手机产业，目前还是缺乏颠覆性的产品、创新性的技术。市场从来不缺弄潮者，然而谁又能真正地走出“模仿”的怪圈，改写行业现有的游戏规则，成为下一个“苹果”呢？